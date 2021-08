Anushka Sen charges a Huge amount for an episode: अनुष्का सेन (Anushka Sen) इंडिया की सबसे टैलेंटेड चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक हैं। अनुष्का सेन भले ही 19 साल की हैं लेकिन इंडस्ट्री में वो पहले ही अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। इतना ही नहीं अनुष्का सेन टीवी के स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' (Khatron Ke Khiladi 11) का हिस्सा बनने वाली सबसे कम उम्र की कंटेस्टेंट्स भी हैं। क्या आप जानते हैं? अनुष्का सेन एक एपिसोड के लिए कितने रुपये चार्ज करती हैं। Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: Nikki Tamboli संग 'रोमांटिक' रिश्ते पर Vishal Aditya Singh ने तोड़ी चुप्पी, Sana Makbul को भी लगेगा झटका

बॉलीवुडलाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक, अनुष्का सेन एक एपिसोड के लिए 50,000 रुपये की मोटी रकम चार्ज करती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 23 मिलियन फैंस सहित अनुष्का सेन लोकप्रियता को देखते हुए निर्माता को उन्हें इतनी मोटी सैलरी देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े डायरेक्टर्स अनुष्का सेन के साथ काम करने के लिए बेताब रहते हैं।

इन दिनों अनुष्का सेन कलर्स के स्टंट-बेस्ड रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' में दिखाई दे रही हैं। अनुष्का सबसे कम उम्र की कंटेस्टेंट हैं। इस शो में अनुष्का सेन के स्टंट्स को देखने के फैंस भी उनकी जमकर तारीफ करते हैं। अनुष्का सेन इस शो में कई बड़े स्टार्स को टक्कर दे रही हैं।

अनुष्का सेन ने 7 साल की उम्र में 'यहां मैं घर-घर खेली' (Yahaan Main Ghar Ghar Kheli) के साथ अपनी जर्नी शुरू की थी। अनुष्का को 'बाल वीर' में मेहर की भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। अनुष्का 'झांसी की रानी' शो का भी हिस्सा रह चुकी हैं। इस शो में उनके किरदार को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया था।