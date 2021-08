Netizens Get Emotional of Sourabh Raaj Jain's Elimination: टीवी इंडस्ट्री का फेमस स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' (Khatron Ke Khiladi 11) दिन-ब-दिन दिलचस्प होता जा रहा है। शो के बीते एपिसोड में विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh), आस्था गिल (Astha Gill) और सौरभ राज जैन (Sourabh Raaj) को मेकर्स ने एलिमिनेशन के बाद एक और मौका दिया। शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने विशाल आदित्य सिंह, आस्था गिल और सौरभ राज जैन को वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में गेम का वापस हिस्सा बनने का मौका दिया। उन्होंने तीनों कंटेस्टेंट्स को एक टास्क में परफॉर्म करने का मौका दिया। Also Read - Khatron Ke Khiladi 11 फेम Anushka Sen एक एपिसोड के लिए वसूलती है मोटी रकम, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे आपके होश!

रोहित शेट्टी ने सभी कंटेस्टेंट्स को एक नया टास्क दिया। रोहित ने कहा कि इन सभी चाबियों को इकट्ठा करने और खुद को अनलॉक करना है लेकिन इन चाबियों को लेते वक्त आपको सभी को बिजली का झटका लगेगा। विशाल समय पर टास्क को पूरा करते है लेकिन आस्था टास्क को पूरा नहीं कर पाती है। जबरदस्त बिजली के झटके लगने के बाद सौरभ फूट-फूट कर रोते है। रोहित ने घोषणा की कि विशाल ने टास्क जीत लिया है और आस्था और सौरभ का सफर एक बार फिर खत्म होता है। ऐसे में सौरभ राज जैन के एलिमिनेशन से सोशल मीडिया पर काफी भावुक हो गया हैं। कई फैंस ने मेकर्स पर पक्षपात का आरोप लगया है।

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'सौरभ राज जैन ने शो में रहते हुए एक भी स्टंट अबोर्ट नहीं किया था लेकिन निक्की तम्बोली ने ज्यादातर स्टंट्स नहीं किए। इसके बाद भी उन्हें शो में लाया गया था। हालांकि उस समय निक्की की जगह सौरभ राज जैन को शो का हिस्सा होना चाहिए थे। मेकर्स ने सौरभ के साथ पक्षपात किया है।' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'सौरभ राज जैन के जाने से मैं काफी दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि मेकर्स उन्हें शो में आने का एक और मौका दें। उन्होंने शो का हिस्सा बनने के लिए बहुत मेहनत की है।'

#KhatronKeKhiladi11: i normally do not get emotional, but today your exit made me EMOTIONAL!! Better Luck Next Time!! You Are A STAR!! #KKK11 #SaurabhRaajJani #ColorsTV @saurabhraajjain pic.twitter.com/I4FrWaOSPB — salil arunkumar sand (@isalilsand) August 28, 2021

All @ColorsTV @VootSupport shows are biased. They gave chance to #NikkiTamboli with no stunt but dint give fair chance to #saurabhraajjain #VishalAadityaSingh #aasthagill who were best performers. — Sourav Sinha (@itssourabh4) August 28, 2021

SRJ again made me emotional. Usually i dont get emotional on anyone's elimination but it happened twice in #KKK11 and both times it was for #SaurabhRaajJain

Wish you all the luck for future#KhatronKeKhiladi11 — Nina Malik (@Malik5Nina) August 28, 2021

Why do I feel that something was unfair when #saurabhraajjain was doing the task? The Keys were intentionally mismatched, it seems. I felt really bad, because he performed well. All the best for your future, Saurabh!#KhatronKeKhiladi11 #KKK11 — SangPie (@Pie02Sang) August 28, 2021

