Khatron Ke Khiladi 11: Fans Lash out Nikki Tamboli for her performance, read tweets: निक्की तम्बोली (Nikki Tamboli) ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) की उन कंटेस्टेंट्स में से एक है जो कि हर स्टंट को करने से डरती है। निक्की तम्बोली को दुनिया में मौजूद लगभग हर चीज से डर लगता है। यही वजह है जो रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के खतरनाक स्टंट्स का सामना करने में निक्की तम्बोली के पसीने छूट जाते हैं। निक्की तम्बोली का ये डर अब फैंस को बुरी तरह खटकने लगा है। हाल तो ये हो चुके हैं कि अब फैंस निक्की तम्बोली को ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ में देखना ही नहीं चाहते हैं। Also Read - TRP List 31st Week 2021: Anupamaa के आगे सब फेल, Top 5 में मारी Khatron Ke Khiladi 11 ने एंट्री!!

बीते एपिसोड के ऑन एयर होने के बाद से तो हालात और भी बिगड़ गए हैं। बीता एपिसोड सामने आने के बाद से ही निक्की तम्बोली सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। फैंस दावा कर रहे हैं कि निक्की तम्बोली की वजह से आस्था गिल और सौरभ राज जैन जैसे सितारे ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ एलिमिनेट हुए हैं।

फैंस का मानना है कि मेकर्स जान बूझकर ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ से निक्की तम्बोली को बाहर नहीं कर रहे हैं। मेकर्स की मनमानी की वजह से ही बाकी कंटेस्टेंट्स को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बीते एपिसोड में भी निक्की तम्बोली ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाईं। निक्की तम्बोली के स्टंट को देखकर एक यूजर ने लिखा, निक्की तम्बोली ने मेरा दिल तोड़ दिया है। Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: सेट पर हुई भूत की एंट्री, निक्की तम्बोली की हालत हुई खराब

निक्की तम्बोली यहां पर कॉमेडी करने आई है। टास्क पूरा न करने के लिए तो निक्की तम्बोली की सैलेरी कट कर देनी चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा, निक्की तम्बोली की आवाज मेरे कानों को चुभती है। वो इस शो में भी चीखने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है। मैं निक्की तम्बोली को और नहींम झेल सकती। मैं मेकर्स से गुजारिश करती हूं कि वो निक्की तम्बोली को बाहर का रास्ता दिखा दें। Also Read - TV शो में काम करने की मुंहमांगी कीमत वसूलते हैं ये बॉलीवुड सितारे, पानी की तरह पैसा बहाते हैं मेकर्स

देखें ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ का प्रोमो-

View this post on Instagram A post shared by Nikki Tamboli (@nikki_tamboli)

View this post on Instagram A post shared by Nikki Tamboli (@nikki_tamboli)

वहीं एक यूजर ने तो निक्की तम्बोली को मुसीबत बता दिया है। गौरतलब है कि ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ के पहले ही हफ्ते में निक्की तम्बोली को शो से बाहर कर दिया गया था। जिसके बाद रोहित शेट्टी ने निक्की तम्बोली को शो में अपना हुनर दिखाने का एक और मौका दिया था।