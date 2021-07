Khatron Ke Khiladi 11: Vishal Singh Aditya और Madhurima Tuli के 'Frying Pan' सीन को रिक्रिएट करने पर बुरे फंसे मेकर्स, देखें ट्वीट्स

टीवी इंडस्ट्री के स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' (Khatron Ke Khiladi 11) की शुरुआत हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि शो में इस बार दर्शकों के पसंदीदा सेलेब्स ने हिस्सा लिया है। शो का बिता एपिसोड काफी शानदार रहा। बीते एपिसोड में खतरों के खिलाड़ी 11 की कंटेस्टेंट्स में एक महक चहल (Mahekk Chahal) ने बिग बॉस 13 में विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh) और मधुरिमा तुली (Madhurima Tuli) के बीच हुई लड़ाई के दौरान 'फ्राइंग पैन' सीन को रिक्रिएट किया। इस सीन को देखने के बाद ट्विटर पर कई यूजर्स ने मेकर्स को जमकर लताड़ लगाई है। Also Read - Khatron Ke Khiladi 11 से बाहर हुईं Nikki Tamboli, सोशल मीडिया पर मचा ‘वाइल्ड कार्ड एंट्री’ का हल्ला

इस सीन को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'एक प्रशंसक ने टिप्पणी की, 'यह इतना मजेदार नहीं था! हम सभी देख सकते थे कि विशाल आदित्य सिंह कितने असहज थे और उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट में बिग बॉस 13 हिस्ट्री लाने की जरूरत नहीं थी। यह दुखद है कि कैसे एक घटना उसकी पूरी पहचान को परिभाषित कर रही है। ये सब चीजें शो में नहीं चाहिए।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'चैनल किसी के अतीत पर निशाना साध रहा है और उसकी कमजोरियों को खोज रहा है। ये सब टीआरपी हासिल करने के लिए कोई नई बात नहीं है और मुझे आश्चर्य नहीं है।' देखें ये ट्वीट्स- Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: टीवी की बहू Divyanka Tripathi Dahiya के आगे बेबस मगरमच्छ, लोगों ने बजाईं जमकर तालियां

Stupid task she hit him so hard he was having whole night pain to top it up he was sent to jail that week no sense to add salt to someone's pain why hav u brought the pan joke and if u bring rahuls pain of bb it wont be good. — RKV ? Nmu (@NamuxoxoR) July 18, 2021

I felt bad for vishal but still he took it funny way — Rajitha (@rajitharajesh20) July 18, 2021

Colors needs to forget BB house..Do not embarrassed Vishal like that..I know it’s trp for you but not for him?? — BiShNu (@BishnuRizal7) July 18, 2021

Seriously this isn't funny at all... Colors really need to let go off certain stuffs.. Even though Vishal took it in funny way seriously this is SHIT!! — Thomas (@EvanaThomas) July 18, 2021

Try something new

Kitne saal tak BB13 k moments fights couples one liners se ghar chalaoge apna??

Creativity ki kami hai so just stick to you makhi nagin stories! — ?Prem ki Deewani? (@GadhaMazdoori) July 18, 2021

बताते चलें बिग बॉस 13 के घर में विशाल और उनकी पूर्व प्रेमिका मधुरिमा तुली के बीच आमना-सामना हुआ था। उन्हें अक्सर छोटी-छोटी बातों पर आपस में लड़ते देखा जाता था। हालांकि, बात तब और बढ़ गई जब विशाल ने उसे उकसाया और गुस्से में आकर मधुरिमा तुली ने फ्राइंग पैन उठाया और उसके पिछले हिस्से को तब तक मारा जब तक कि वह टूट नहीं गया। इस घटना के बाद सलमान खान ने मधुरिमा तुली को तुरंत घर से बाहर कर दिया था। Also Read - Khatron Ke Khiladi की ट्रॉफी अपने घर ले जा चुके हैं ये 10 टीवी सितारे, फिनाले में दे डाली थी धुरंधरों को पटखनी