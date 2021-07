Khatron Ke Khiladi 11 से बाहर हुईं Nikki Tamboli, सोशल मीडिया पर मचा ‘वाइल्ड कार्ड एंट्री’ का हल्ला

Nikki Tamboli eliminated from Khatron Ke Khiladi 11: टीवी के खतरनाक स्टंट रिएलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 को शुरू हुए दो दिन ही हुए है और निक्की तम्बोली शो से बाहर भी हो चुकी है। बिग बॉस से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस निक्की तम्बोली को एलिमिनेशन राउंड में विशाल आदित्य सिंह का सामना करना था। विशाल आदित्य सिंह ने इस टास्क में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया लेकिन निक्की तम्बोली ने टास्क करने से ही मना कर दिया, जिसके चलते शो के होस्ट रोहित शेट्टी काफी निराश भी हुए। शो की शुरुआत से ही निक्की तम्बोली ने कुल 3 टास्क को अबॉर्ट कर दिया था और इसी वजह के चलते आज वो शो से बाहल हैं। Also Read - Khatron Ke Khiladi 11 Contestants Salary: कंटेस्टेंट्स पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं मेकर्स, होश उड़ा देगी Rohit Shetty की फीस

निक्की तम्बोली के एलिमिनेशन से फैंस को बड़ा झटका लगा है। लोग सोशल मीडिया पर निराशा जता रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों ने निक्की तम्बोली की हिम्मत भी बढ़ाई है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि निक्की तम्बोली जल्द ही वाइल्ड कार्ड के जरिए इस शो में दोबारा एंट्री मारेंगी।

निक्की तम्बोली ने सोशल मीडिया पर अपने नाम की ट्रेंडिंग का स्क्रीनशॉट शेयर करके अपने दिल का हाल बयान किया है। निक्की तम्बोली ने लिखा है, 'मैंने अपने फैंस को निराश किया है लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं था। मुझ पर भरोसा करिए मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की थी। मुझे पता है कि आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा बड़ा मेरा डर था।'

Stay strong #NikkiTamboli I understand your Situation ...

I'm always with you Always Nikki love you #KhatronKeKhiladi11 pic.twitter.com/fu67c2JJkD — Abhi (Stranger)? (@Strgr623730331) July 18, 2021

Dear #NikkiTamboli you are very entertaining and we enjoy your every dialogue. But please don't give up task soo easily. Pls perform the task seriously. When u were entertaining us in ur first task. #RohitShetty seems to be aggressive#KhatronKeKhiladi11 #KhatronKeKhiladi #kkk11 — Varun (@being_Varun13) July 19, 2021

The people who are trolling #nikkitamboli now( a lot of fandoms) unhe bas yahi bolungi go and see season 9 harsh limabachiya he also aborted stunts

And I love #AbhinavShukla from now the way he supported #nikkitamboli was so pure

We all know she will be back✌ — Ananya_Nikkian (@Ananya_nikkian) July 19, 2021

Hahahaha #NikkiTamboli Wapis Ayegy Kyun Ki Varun Ke Sath Jhagda Hua Tha Uska ? — (?khushi) RubiNikNav {SonuSood} ~Mahi~ ? (@SukantiMahapat1) July 19, 2021