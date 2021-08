Khatron Ke Khiladi 11: नखरे दिखा रही Nikki Tamboli पर भड़के Rohit Shetty, बोले 'तुमने मेरी बेइज्जती...'

Khatron Ke Khiladi 11: Rohit Shetty lashes out at Nikki Tamboli after Sourabh Raaj Jain's Eliminations: कलर्स टीवी के जाने माने रिएलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) इस समय लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है। सारे सितारे रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के खतरनाक स्टंट्स का सामना करने की पूरी कोशिश कर रहे है। वहीं निक्की तम्बोली के लिए ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ में टिक पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। स्टंट न कर पाने की वजह से कल निक्की तम्बोली (Nikki Tamboli) रोहित शेट्टी के गुस्से का शिकार हो गईं। इस दौरान रोहित शेट्टी ने निक्की तम्बोली की जमकर क्लास लगाई। खतरों के खिलाड़ी 11 के बीते एपिसोड में रोहित शेट्टी ने निक्की तम्बोली को एक टास्क दिया था। इस टास्क में चाबियां खोजकर बेड़ियां खोलनी थी। कंटेस्टेंट्स के बॉक्स में कुछ कीड़े मकोड़े डाले गए थे। Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: 'वाइल्डकार्ड' एंट्री के बाद भी Nikki Tamboli को लगा बड़ा झटका, इस वीकेंड शो से कट जाएगा पत्ता !!

टास्क के दौरान निक्की तम्बोली ने चिकन के मीट को उठाने की कोशिश की। निक्की तम्बोली ने पहले तो कोशिश की लेकिन उसने ऐसा नहीं हो पाया। आखिर में निक्की तम्बोली ने टास्क बीच में ही छोड़ दिया। राहुल वैद्य और विशाल आदित्य सिंह ने निक्की तम्बोली को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट निक्की तम्बोली से काफी नाराज हो गए।

निक्की तम्बोली की टीम हारने के बाद रोहित शेट्टी ने उनको अपने पास बुलाया। इस दौरान रोहित शेट्टी ने निक्की तम्बोली को जमकर खरीखोटी सुनाई। रोहित शेट्टी ने कहा, 'यहां पर कोई भी गेम इंजॉय करने नहीं आया है। आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि शो में आपको कितना सपोर्ट किया जा रहा है। आपको मैंने एक दूसरे मौका दिया।'

आगे रोहित शेट्टी ने कहा, 'आपके ऊपर 5 लोगों की जिम्मेदारी थी। आप एक छोटी बच्ची की तरह स्टंट कर रही थीं। आपने इस शो और मेरा दोनों का अपमान किया है। यहां मैं बस एक ही बात बोलना चाहता हूं कि सौरभ राज जैन शो से बाहर हो चुके हैं लेकिन वो आपसे ज्यादा डिजर्विंग थे।' रोहित शेट्टी की बातें सुनकर निक्की तम्बोली काफी इमोशनल हो गईं।