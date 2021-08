Khatron Ke Khiladi 11: Sourabh Raaj Jain के बाहर होने पर Shweta Tiwari ने Arjun Bijlani को फैंस ने ठहराया जिम्मेदार, देखें ट्वीट्स

Netizens Slams Arjun Bijlani on Sourabh Raaj Jain Elimination: टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 (Khatron Ke Khiladi 11) में सौरभ राज जैन (Sourabh Raaj Jain) सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक थे। शनिवार को प्रसारित हुए एक टास्क के दौरान शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद सौरभ राज जैन (Sourabh Raaj Jain) एलिमिनेशन से सुरक्षित थे। हालांकि टेलीविजन के 'माइथो किंग' कहे जाने वाले सौरभ के फैंस को रविवार को झटका लगा। अभिनेता खतरों के खिलाड़ी 11 से बाहर होने वाले दूसरे कंटेस्टेंट्स बने। Also Read - Shweta Tiwari के लेटेस्ट फोटोशूट ने मचाया हंगामा, हर जगह हो रहे हैं इस ड्रेस के चर्चे

शनिवार को सौरभ को एलिमिनेशन से सुरक्षित घोषित कर दिया गया, वहीं पहले 'के मेडल' के विजेता अर्जुन बिजलानी ने कहानी में एक ट्विस्ट ला दिया। अर्जुन ने फाइनल राउंड में खुद को सुरक्षित रखने के लिए 'के मेडल' का इस्तेमाल किया और सौरभ को नॉमिनेट किया। अर्जुन बिजलानी के कॉम्पिटिटर्स अनुष्का सेन और महक चहल थे। टास्क के लिए सौरभ, अनुष्का और महक को कॉकरोच और सांपों से भरी कैबिनेट से चाबियां ढूंढनी थीं। दुर्भाग्य से सौरभ ने कार्य को पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया। सौरभ राज जैन ने इस टास्क को पूरा करने में 34 मिनट लिए थे।

खतरों के खिलाड़ी 11 के हस्त रोहित शेट्टी भी हैरान रह गए और कहा कि वह बेघर होने के लायक नहीं हैं। हालांकि रूल्स के मुताबिक अनुष्का और महक टास्क को पूरा करने में नाकाम रहे। अर्जुन ने सौरभ से माफी मांगते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता कि मैं इसकी भरपाई कैसे करूंगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा।' इस बीच खतरों के खिलाड़ी 11 की कंटेस्टेंट्स श्वेता तिवारी और अभिनव शुक्ला को लगा कि सौरभ एलिमिनेशन स्टंट में हिस्सा लेने के लायक नहीं। उनका यह मनना है कि अर्जुन की ओर से उसे नॉमिनेट करना गलत था।

#AbhinavShukla and #ShwetaTiwari all the respect to u guys for calling this unfair#SourabhRaajJain u played extremely well and yes giving u a stunt which is difficult for tall people is a straight strategy

But u won ❤️❤️❤️❤️ today pic.twitter.com/IscBNEHCrt — Homosapien (@a_smallpart) August 1, 2021

I have never Seen Warrior like #SourabhRaajJain. He Completed the task which was Designed 4 his difficulty, inspite of injury ,inspite of unfair nomination for elimination. Never complained, always smiling . like true sportsmen . We R proud of u. #KKK11Unfair2SRJ @ColorsTV pic.twitter.com/hDYcVwX8dS — SourabhRaajJain OFC (@SRJ_maniaFC) August 1, 2021

If you think audience enjoy watching people like Nikki,Mehek above people like sourabh you are wrong!

Just stop being unfair to the deserving ones always! Do not invite them in first place if you want to take show with people like nikki!@ColorsTV#KKK11 #SourabhRaajJain — रi (@Riaatweets) August 1, 2021

highly unfortunate that SRJ is eliminated he is so humble while going also he didn't say anything to arjun respect, for #SourabhRaajJain Hope he will back ?#KKK11 pic.twitter.com/ICOgv18GOP — ✯?????✯ (@itss_Varun) August 1, 2021

This is so so unfair to put #SourabhRaajJain in the elimination stunt.. Even if he will be saved from this.. This so unfair decision of @ColorsTV #ArjunBijlani..

Itne log jo undeserving hai.. Ek bhi stunt nhi jeete wo log show mai hai..

Colors is being unfair to sourabh sir from — ⭐✨ (@Mahiii0707) August 1, 2021

Medal ko agar use karna tha toh show me hona chahie tha ki khud ke elimination ko mitigate karne ke lie karo

Why to put someone else in this This was done on purpose

To target a person who performed superb in stunts n did not get fanda even a single time#SourabhRaajJain #KKK11 — ShainyaSRJFan (@shainya_srj) August 1, 2021

What happened with #AbhinavShukla in bb14 is the same happening with #SourabhRaajJain In kkk11@ColorsTV Thank u so much for being the most unfair channel.#KhatronKeKhiladi11 — Smrati dubey (@Smrati16083930) August 1, 2021

सौरभ की पत्नी रिधिमा जैन ने सवाल किया कि क्या उन्हें सीधे एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट करना सही था जबकि वो सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक थे। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर रिद्धिमा ने लिखा, 'सब से सवाल... सौरभ राज जैन को डायरेक्ट एलिमिनेशन राउंड में रखना, जब उन्होंने सारे स्टंट पूरे किए, कभी फियर फंदा नहीं मिला, कभी स्टंट नहीं किया... यह सही है? क्या यह न्याय है?' ऐसे में फैंस ने भी अर्जुन बिजलानी को ट्विटर पर काफी खरी-खोटी सुनाई है।