Shweta Tiwari इस टीवी एक्टर की वजह से हुई जबरदस्त ट्रोलिंग की शिकार, हेटर्स बोले 'तीसरी शादी के लिए बकरा...'

रोहित शेट्टी के जाने माने रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' (Khatron Ke Khiladi 11) में नजर आ रही टीवी की प्रेरणा यानी श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। 'खतरों के खिलाड़ी 11' में हुई कही सुनी के बाद से ही श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इसी बीच लोगों ने श्वेता तिवारी को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले ही श्वेता तिवारी ने अपने अच्छे दोस्त और टीवी एक्टर विकास कलांत्री (Vikaas Kalantri) को जन्मदिन की बधाई दी थी।

श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए विकास कलांत्री का तारीफ की थी। फैंस को श्वेता तिवारी का ये अंदाज जरा भी पसंद नहीं आया है। यही वजह है जो लोगों ने श्वेता तिवारी को खरीखोटी सुनाने शुरू कर दिया है। लोगों का मानना है कि श्वेता तिवारी जल्द ही विकास कलांत्री के साथ तीसरी बार शादी करने जा रही हैं।

देखें श्वेता तिवारी की पोस्ट-

इतना ही नहीं लोग तो श्वेता तिवारी से अजीबो गरीब सवाल भी पूछ रहे हैं। एक यूजर ने श्वेता तिवारी की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, क्या तुम तीसरी बार शादी करने की तैयारी कर रही हो। एक दूसरे यूजर ने लिखा, इसकी भी जिंदगी बर्बाद करोगी तुम... । लगता है जल्द ही एक और तलाक होने वाला है।

देखें हेटर्स के कमेंट्स-

श्वेता तिवारी ने लिखी थी ये पोस्ट-

विकास कलांत्री को बर्थडे विश करते हुए श्वेता तिवारी ने लिखा था, अब मैं तुम्हारे बारे में क्या लिखूं। मैं बस इतना कह सकती हूं कि जब भी मैं तुमसे कुछ कहती हूं तुम मेरा सारी बात सुनते हो। जब मैं गुमराह होती हूं तो तुम मुझे रास्ता दिखाते हो। मैं लोगों पर यकीन करना चाहती हूं। इस काम में तुम मेरी मदद करते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे दोस्त...। श्वेता तिवारी की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद ही फैंस ने उनका और विकास कलांत्री का नाम जोड़ना शुरू कर दिया है।