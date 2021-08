Vishal Aditya Singh Go For a Dinner Date With Sana Makbul: 'खतरों के खिलाड़ी 11' के कंटेस्टेंट्स विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh) और सना मकबूल (Sana Makbul) अफेयर की अफवाहों के बीच डिनर डेट के बाद स्पॉट हुए। ऐसे में फोटोग्राफर्स ने विशाल आदित्य सिंह से जब पूछा कि अभिनेता कब शादी के बंधन में बंध रहे हैं, तो उनके जवाब ने सभी को चौंका दिया। विशाल ने कहा, 'शादी थोड़े ही होगी? निकाह होगा। लड़की तो देखो, पागल हो क्या यार!' यही नहीं 'खतरों के खिलाड़ी 11' के सेट पर विशाल और सना को लेकर रोहित शेट्टी ने भी काफी कमेंट्स किए हैं। हालांकि विशाल और सना ने अभी तक अपने रिलेशनशिप को लेकर पब्लिक में हामी नहीं भरी है। देखें ये खास वीडियो... Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: Sourabh Raaj Jain के एलिमिनेशन से दुखी हुए फैंस, मेकर्स पर लगाया पक्षपात का आरोप