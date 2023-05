Daisy Shah Ready To Enter In Khatron Ke Khiladi 13: टीवी की दुनिया में रोहित शेट्टी का खतरों से भरा खेल 'खतरों के खिलाड़ी 13' जल्द ही शुरू होने वाला है। इस शो के लिए कई सितारों के नाम कंफर्म हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ ने तो 'खतरों के खिलाड़ी 13' (Khatron Ke Khiladi 13) के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं हाल ही में शो से एक और नाम जुड़ा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही रोहित शेट्टी के 'खतरों के खिलाड़ी 13' में बॉलीवुड की चर्चित हसीना की भी एंट्री होगी। इस हसीना का सलमान खान से काफी गहरा नाता है। दोनों ने साथ में कई मूवीज में काम किया है। Also Read - Khatron ke Khiladi 13 से कटेगा शीजान खान का पत्ता? तुनिषा की मां ने चैनल के खिलाफ उठाया सख्त कदम

रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के धमाकेदार शो 'खतरों के खिलाड़ी 13' (Khatron Ke Khiladi 13) से जुड़ी यह हसीना कोई और नहीं बल्कि 'जय हो' एक्ट्रेस डेजी शाह हैं। बताया जा रहा है कि वह 'खतरों के खिलाड़ी 13' के जरिए इंडस्ट्री में वापसी कर सकती हैं। शो से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उनके और डेजी शाह के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी और अब एक्ट्रेस ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। सूत्र ने इस बारे में बात करते हुए कहा, "हम लंबे समय से डेजी शाह से 'खतरों के खिलाड़ 13' को लेकर बातचीत कर रहे थे। हाल ही में डेजी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हर साल हम कोशिश करते हैं कि अलग-अलग क्षेत्र के सेलिब्रिटी हमारे शो में आएं। इस सीजन में बॉलीवुड, म्यूजिक, रिएलिटी शोज और डेली सोप्स से कई नाम जुड़ चुके हैं। वहीं शूटिंग के लिए टीम भी सई के दूसरे सप्ताह तक रवाना हो जाएगी।"

बता दें कि रोहित शेट्टी के धमाकेदार शो 'खतरों के खिलाड़ी 13' (Khatron Ke Khiladi 13) की शूटिंग साउथ अफ्रीका में होने वाली है। शो से अभी तक कई सितारों के नाम जुड़ चुके हैं। इस लिस्ट में 'कुंडली भाग्य' की अंजुम फकीह और रूही चतुर्वेदी से लेकर 'गुम है किसी के प्यार में' की ऐश्वर्या शर्मा तक शामिल हैं। वहीं शिव ठाकरे और अर्चना गौतम ने तो 'खतरों के खिलाड़ी 13' के लिए सिद्धिविनायक मंदिर और मुंबा देवी मंदिर जाकर आशीर्वाद भी ले लिया है। इन सबके अलावा भी 'खतरों के खिलाड़ी 13' के लिए रोजाना कई नाम सामने आ रहे हैं।