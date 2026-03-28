Khatron ke Khildai 15: रातों रात मेकर्स खटखटाया इन TV सितारों का दरवाजा, भेजा तगड़ा ऑफर...

TV Celebs approched for Khatron Ke Khiladi Season 15: रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' के लिए मेकर्स ने टीवी सितारों को अप्रोच करना शुरू कर दिया है.

TV Celebs approached for Khatron Ke Khiladi Season 15: कलर्स टीवी इस समय अपने सुपरहिट रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' की तैयारी में जुटा हुआ है. रोहित शेट्टी के इस रिएलिटी शो का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) के मेकर्स ने एक प्रोमो शेयर करके नए सीजन का ऐलान किया था. ये खबर सामने आते ही 'खतरों के खिलाड़ी 15' के फैंस के बीच हंगामा मच गया था. इसी बीच 'खतरों के खिलाड़ी 15' को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो 'खतरों के खिलाड़ी 15' को हिट बनाने के लिए मेकर्स ने अभी से सितारों को अप्रोच करना शुरू कर दिया है. बीते कुछ समय में कई सितारों का नाम 'खतरों के खिलाड़ी 15' के साथ जुड़ गया है. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बिग बॉस 19 स्टार फरहाना भट का आता है. टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट की मानें तो 'खतरों के खिलाड़ी 15' के मेकर्स ने फरहाना भट को शो में आने का न्योता दिया है. इस लिस्ट में अगला नाम टीवी एक्टर अंकित गुप्ता का आता है. अंकित गुप्ता भी बिग बॉस की शान बढ़ा चुके हैं. ऐसे में उनके पास 'खतरों के खिलाड़ी 15' का ऑफर आना कोई बड़ी बात नहीं है. हालांकि अंकित गुप्ता ने अब तक इस बारे में कोई बात नहीं बोली है.

शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आ सकती है ये कातिल हसीना

रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में टीवी अदाकारा ईशा मालवीय भी नजर आ सकती हैं. बताया जा रहा है कि ईशा मालवीय पर भी 'खतरों के खिलाड़ी 15' के मेकर्स की नजर पड़ गई है. इन तीनों सितारों का नाम 'खतरों के खिलाड़ी 15' के साथ जुड़ते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया है. फैंस का कहना है कि ये तीनों सितारे 'खतरों के खिलाड़ी 15' में चार चांद लगा देंगे. हालांकि इनमें से किसी के नाम पर अब तक भी मुहर नहीं लगाई गई है. ऐसे में फाइनल लिस्ट जानने के लिए फैंस को 'खतरों के खिलाड़ी 15' के टीवी पर आने का इंतजार करना होगा.

'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आ सकते हैं ये भी सितारे

कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि बिग बॉस 19 के विर गौरव खन्ना को भी 'खतरों के खिलाड़ी 15' में आने का ऑफर भेजा गया है. इस खबर ने गौरव खन्ना के फैंस का दिल खुश कर दिया है. बिग बॉस के घर में लोगों ने गौरव खन्ना को लड़ते हुए तो देखा ही है. 'खतरों के खिलाड़ी 15' में लोग उन्हें अपनी ताकत दिखाते हुए देख पाएंगे. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ...

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