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रो-रोकर मिले Khatron Ke Khiladi 15 को 2 फाइनलिस्ट, नाम जानकर पीट लेंगे अपना माथा

Khatron Ke Khiladi 15 Finalist: खबरों की मानें तो खतरों के खिलाड़ी 15 को अपने 2 फाइलिस्ट मिल गए हैं. इन दोनो फाइनलिस्ट के नाम जानकर खतरों के खिलाड़ी 15 के सितारों को सदमा लगने वाला है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 20, 2026 6:46 PM IST
रो-रोकर मिले Khatron Ke Khiladi 15 को 2 फाइनलिस्ट, नाम जानकर पीट लेंगे अपना माथा

रो-रोकर मिले Khatron Ke Khiladi 15 को 2 फाइनलिस्ट, नाम जानकर पीट लेंगे अपना माथा

Khatron Ke Khiladi 15 Finalist: कलर्स के जानेमाने रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही ये शो टीवी पर दस्तक देने वाला है. रोहित शेट्टी इस समय 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) की शूटिंग करने में व्यस्त हैं. इसी बीच 'खतरों के खिलाड़ी 15' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो 'खतरों के खिलाड़ी 15' को उसके 2 फाइनलिस्ट मिल गए हैं. 'खतरों के खिलाड़ी 15' के फाइनलिस्ट के नाम सुनकर आपको सदमा लग जाएगा. बताया जा रहा है कि करण वाही (Karan Wahi) और फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) 'खतरों के खिलाड़ी 15' के फाइनलिस्ट बन गए हैं. सोशल मीडिया पर की पेज दावा कर रहे हैं कि सारे कंटेस्टेंट्स को हराकर करण वाही और फरहाना भट्ट फाइनलिस्ट बन गए हैं. ये खबर सामने आते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया है. फैंस अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' का विनर कौन बनने वाला है.

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कब होगी 'खतरों के खिलाड़ी 15' का फिनाले

आपको बता दें 2 फाइनलिस्ट मिलने के बाद 'खतरों के खिलाड़ी 15' की टीम वापस इंडिया आ जाएगी. यहां पर 'खतरों के खिलाड़ी 15' शुरू होने के बाद ही फिनाले की शूटिंग की जाएगी. 'खतरों के खिलाड़ी 15' के ऑन एयर होने के बाद ही खुलासा होगा कि शो का विनर कब तक होगा. तब तक 'खतरों के खिलाड़ी 15' के फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा. फैंस का कहना है कि इस बार रोहित शेट्टी ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' को करण वाही ही जीतकर ले जाने वाले हैं.

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छुपी रुस्तम निकलीं फरहाना

'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग शुरू होते ही फरहाना भट्ट ने रोना शुरू कर दिया था. फरहाना भट्ट ने दावा किया था कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' बहुत ही मुश्किल है. 'खतरों के खिलाड़ी 15' के स्टंट बहुत खतरनाक है. पहले ही स्टंट के बाद फरहाना ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' की बुराई करनी शुरू कर दी थी. फरहाना ने दावा किया था कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' के मेकर्स पहले ही दिन ये हाल कर रहे हैं तो फिनाले के दिन तो रॉकेट पर बैठाकर बाहर भेज देंगे. ऐसे बयान देने के बाद फरहाना खुद ही 'खतरों के खिलाड़ी 15' के फिनाले में जाकर बैठ गई हैं. यही वजह है जो लोगों ने फरहाना को 'खतरों के खिलाड़ी 15' का छिपा रुस्तम बोल रहे हैं. फैंस को तो ये भी लग रहा है कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' का विनर फरहाना भट्ट बन सकती हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ...

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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