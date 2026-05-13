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Khatron Ke Khiladi 15: बिग बॉस से बाहर आने के बाद इस खौफ में जी रही हैं Farrhana Bhatt, सताता है इस बात का डर Exclusive

Khatron Ke Khiladi 15 Farrhana Bhatt reacts on her biggest fear: हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 15 स्टार फरहाना ने इस बात का खुलासा किया है कि वो किस एक बात से बहुत डरती हैं. फरहाना का बयान आपको भी डरा देगा.

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By: Shivani Duksh | Published: May 13, 2026 12:48 PM IST
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Khatron Ke Khiladi 15: बिग बॉस से बाहर आने के बाद इस खौफ में जी रही हैं Farrhana Bhatt

Khatron Ke Khiladi 15 Farrhana Bhatt reacts on her biggest fear: कलर्स टीवी जल्द ही 'खतरों के खिलाड़ी' के साथ बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहा है. हाल ही में 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) के मेकर्स ने ऐलान कर दिया है. खबर है कि 21 जुलाई से रोहित शेट्टी का शो टीवी पर दस्तक देने वाला है. इस शो में बिग बॉस 18 स्टार फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) भी नजर आने वाली हैं. इसी बीच फरहाना भट्ट ने खुलासा किया है कि वो बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद किस बात से डरने लग गई हैं. फरहाना भट्ट का बयान सुनकर आपको भी सदमा लग जाएगा. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए फरहाना भट्ट ने कहा, मेरे अंदर अब एक और डर पैदा हो गया है. स्टारडम पाने के बाद आपकी जिंदगी बदल रही है. मेरा काम बढ़ रहा है. मेरे पास समय नहीं है. मुझे नहीं पता कि अपने परिवार के साथ कैसे समय बिताऊं. पता नहीं मेरे आसपास के लोग मेरा ये अंदाज समझ पाएंगे या फिर नहीं... अक्सर लोग मुझे गलत समझ रहे हैं.

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खतरों के खिलाड़ी को लेकर फरहाना ने तोड़ी चुप्पी

'खतरों के खिलाड़ी 15' के बारे में बात करते हुए फरहाना भट्ट ने कहा, 'खतरों के खिलाड़ी जैसा शो मेरे लिए बना है. खासतौर से ये नया सीजन, यहां नए दौर की बात हो रही है. जब मेरे पास शो का ऑफर आया तो मैं तैयार नहीं थी. उसी समय मैंने बिग बॉस के घर से कदम बाहर रखा था. काफी समय तक मैंने शो के मेकर्स को हां नहीं बोला. मेरी जिंदगी बदल रही थी. मुझे मुंबई में सेटल होना था. मुझे अपनी तबियत का भी ख्याल रखना था. बहुत कुछ चल रहा था आसपास.. उसके बाद मुझे खतरों का ख्याल आया. मुझे लगा कि इस बार मुझे ये शो नहीं करना चाहिए. फिर मैंने अपना फैसला बदल लिया. जब मैंने शो के बारे में बातें सुनीं तो मैं रह नहीं पाई.'

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काफी बदल चुकी हैं फरहाना भट्ट

आगे फरहाना भट्ट ने कहा, 'मुझे बिग बॉस को भुलाने में करीब 2 हफ्ते का समय लगा. मुझे बहुत चीजें मैनेज करनी थी. कश्मीर से यहां सैटेल होना मेरे लिए आसान नहीं था. मैंने खतरों के खिलाड़ी के लिए कोई तैयारी नहीं है. मैंने बिग बॉस की भी तैयारी की थी. मैं बस फ्लो के साथ जाना चाहती हूं. तैयारी करना मेरी पर्सनैलिटी पर नहीं जंचता. मैंने दिमाग में कोई तैयारी नहीं की है. बिग बॉस से बाहर आने के बाद मेरे में बहुत बदलाव आया है. अब मैं रिएक्ट करने में समय लगाती हूं. अब मुझे चीजों से फर्क नहीं पड़ता है.' एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ...

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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