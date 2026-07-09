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Khatron Ke Khiladi 15: ठंडे बस्ते में गया Rohit Shetty का रिएलिटी शो? शूटिंग खत्म होते ही आया बड़ा अपडेट

Khatron Ke Khiladi 15 Latest Update: रोहित शेट्टी ने अपनी टीम के साथ मिलकर खतरों के खिलाड़ी 15 की शूटिंग खत्म कर ली है, इसी बीच खतरों के खिलाड़ी 15 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 9, 2026 9:35 AM IST
Khatron Ke Khiladi 15: ठंडे बस्ते में गया Rohit Shetty का रिएलिटी शो? शूटिंग खत्म होते ही आया बड़ा अपडेट

Khatron Ke Khiladi 15 Latest Update

Khatron Ke Khiladi 15 Latest Update: कलर्स के जानेमाने रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) की शूटिंग खत्म हो चुकी है. कुछ समय पहले ही रोहित शेट्टी अपनी टीम के साथ इंडिया वापस आए हैं. जिसके बाद से ही दावा किया जा रहा है कि करण वाही (Karan Wahi) और फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) 'खतरों के खिलाड़ी 15' के फाइनलिस्ट बन गए हैं. इसी बीच 'खतरों के खिलाड़ी 15' को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है. अब तक कहा जा रहा था कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' जुलाई के एंड तक टीवी पर दस्तक दे देगा. हालांकि मेकर्स ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डालने का फैसला कर लिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो अब 'खतरों के खिलाड़ी 15' को देखने के लिए फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' अब जुलाई की जगह अगस्त में ऑनएयर होने वाला है.

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क्या है 'खतरों के खिलाड़ी 15' को टालने की वजह?

'खतरों के खिलाड़ी 15' के प्रीमियर के लिए 25 जुलाई का समय रखा गया था. अब ये शो 1 अगस्त 2026 को शुरू होगात बताया जा रहा है कि टीआरपी रिपोर्ट में डिले होने की वजह से 'खतरों के खिलाड़ी 15' के मेकर्स ने ये फैसला किया है. अब ये तो हर कोई जानता है कि रोहित शेट्टी का शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' टीआरपी में आते ही गदर मचा देता है. खतरों के खिलाड़ी का ऐसा कोई भी सीजन नहीं है जब इस शो ने टीआरपी न बटोरी हो. हर सीजन सुपरहिट साबित होता है, 'खतरों के खिलाड़ी 15' के मेकर्स ये बात अच्छे से जानते हैं, यही वजह है जो 'खतरों के खिलाड़ी 15' के मेर्कस किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते.

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'खतरों के खिलाड़ी 15' से ज्यादा लाइमलाइट में हैं गौरव खन्ना

कुछ समय पहले ही 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग खत्म कर ली गई है. बावजूद इसके टीवी एक्टर गौरव खन्ना 'खतरों के खिलाड़ी 15' से ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं. हाल ही में लॉकअप 2 के सेट पर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चामोला ने तलाक की बात बोलकर सबको सदमा दे दिया था. अब 'खतरों के खिलाड़ी 15' को छोड़कर खुद गौरव खन्ना लॉकअप 2 में पहुंच गए हैं. यहां पर गौरव खन्ना और आकांक्षा का इमोशनल रीयूनियन होने वाला है. यही वजह है जो 'खतरों के खिलाड़ी 15' को छोड़कर लोग अब गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के बारे में बात कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि लॉकअप 2 में गौरव खन्ना और आकांक्षा को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ...

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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