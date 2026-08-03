Khatron Ke Khiladi 15 में इस्तेमाल हुई NEET प्रोटेस्टर्स वाली पैलेट गन? Gaurav Khanna की तस्वीरों पर मचा बवाल, लोग कर रहे ये सवाल

Khatron Ke Khiladi 15 के रबर बुलेट स्टंट के बाद गौरव खन्ना की पीठ पर पड़े गंभीर निशानों की फोटो सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर शो के टास्क को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, नेटिजन्स इसे टास्क नहीं टॉर्चर बता रहे हैं.

गौरव खन्ना के चोट पर मचा बवाल

Khatron Ke Khiladi 15: टेलीविजन का मोस्ट पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' (Khatron Ke Khiladi) का 15वां सीजन यानी 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) शुरू हो चुका है. पहले ही एपिसोड से शो टीवी के सबसे खतरनाक रियलिटी शो के तौर पर अपनी साख पर खरा उतर रहा है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड के एक स्टंट ने दर्शकों के बीच एक अलग ही बहस छेड़ दी है. दरअसल, 'खतरों के खिलाड़ी 15' के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना ने अपनी पीठ पर पड़े दर्दनाक निशानों की एक फोटो शेयर की , जिसे देखते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने शो के मेकर्स पर इस टास्क को मनोरंजन की बजाय टॉर्चर में बदलने का आरोप लगा दिया. यहां तक कि कुछ कमेंट्स में इसकी तुलना हाल ही में दिल्ली में हुए नीट प्रोटेस्ट (NEET Protest) के दौरान कथित तौर पर इस्तेमाल की गई पैलेट गन से कर दी है.

क्या था वो दर्दनाक स्टंट?

रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) का प्रीमियर 1 अगस्त 2026 को हुआ था. रविवार को प्रसारित हुए इसके दूसरे एपिसोड में शो के अब तक के सबसे थका देने वाले और बेहद हार्ड फिजिकल चैलेंज को दिखाया गया. इसमें कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना, विशाल आदित्य सिंह, करण वाही और शगुन शर्मा को यह टास्क दिया गया था. इसमें उन्हें अपनी पीठ पर रबर की गोलियां (रबर बुलेट) खाते हुए अपनी जगह पर टिके रहना था. जो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा देर तक इस दर्द को सहता वो इसे जीत जाता और जो कंटेस्टेंट सबसे पहले हार मानता, वो इस टास्क में हार जाता.

Gaurav Khanna के पीठ की जख्म देख उड़ जाएंगे होश

इस दर्दनाक टास्क में गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और शगुन शर्मा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बाद भी दोनों ने इस चैलेंज को बीच में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से वे इस टास्क में हार गए. वहीं, जब ये एपिसोड ऑन-एयर हुआ तो इसके बाद गौरव ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस टास्क के दौरान लगी चोटों की झलक अपने फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने अपनी पीठ पर पड़े जख्मों का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'इसे बनाने के लिए @orry का शुक्रिया. टीवी पर इसे देखते हुए भी मुझे वह दर्द महसूस हो सकता है. यह अब तक का सबसे दर्दनाक अनुभव रहा. हम चारों ने इससे गुजरकर यह सब झेला है... आज भी ये निशान मेरी पीठ पर हैं...'

गौरव खन्ना की पीठ का हाल देख यूजर्स ने खड़े किए सवाल

वहीं, गौरव खन्ना के पीठ पर पड़े इन साफ निशानों ने तुरंत दर्शकों का ध्यान खींच लिया. ऑनलाइन कई यूजर्स ने दावा किया कि यह स्टंट दिल्ली में हाल ही में हुए नीट प्रोटेस्ट के दौरान इस्तेमाल की गई पैलेट गन जैसा लग रहा था. हालांकि, एपिसोड के दौरान होस्ट रोहित शेट्टी ने साफ तौर पर कहा था कि कंटेस्टेंट्स पर पैलेट गन से नहीं, बल्कि रबर बुलेट्स से निशाना साधा जा रहा है.

एक यूजर ने उस टास्क की एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'ये टास्क नहीं, टॉर्चर है'. यूजर के इस वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि, 'अच्छा हुआ इस सीजन में अभिषेक नहीं गया.'

क्या होती हैं रबर बुलेट्स?

हेल्थलाइन के मुताबिक, रबर बुलेट्स उस कैटेगरी में आती हैं जिन्हें काइनेटिक इंपैक्ट प्रोजेक्टाइल (KIPs) कहा जाता है. इसमें बीन बैग राउंड भी शामिल हैं. प्रदर्शनों और प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों (पुलिस) और सेना द्वारा इन हथियारों का आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. रबर बुलेट्स आमतौर पर सॉलिड रबर या रबर की कोटिंग वाले मेटल से बनी होती हैं और इन्हें आधिकारिक तौर पर गैर-घातक हथियार माना जाता है.

#KKK15 #KhatronKeKhiladi #KhatronKeKhiladi15 the pellets bullet task was pure torture, this is not a task or stunt at all & I’m sure it was made for sick sadist people just like squid games, #GauravKhanna seems to be the strongest so far while #ShagunSharma the weakest & cringe — BB JASOOS (@BiggBossJasoos1) August 3, 2026

I know it's a stunt based show but I agree with this point , they all are famous faces in the showbiz & their bodies are as important as their faces, in general as well, felt the bullet task was too much on them !!#KhatronKeKhiladi15 https://t.co/LSOj97NZlZ — ????? ? (@CallmePooji) August 3, 2026

क्या रबर बुलेट्स भी हो सकती हैं खतरनाक?

अब सवाल ये उठता है कि, क्या रबर बुलेट्स भी खतरनाक हो सकती हैं. तो बता दें कि, भले ही इन्हें गैर-घातक कहा जाता हो, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बार-बार चेतावनी दी है कि रबर बुलेट्स बिल्कुल भी हानिरहित नहीं होती हैं. हेल्थलाइन की 2016 की एक मेडिकल केस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि रबर बुलेट्स गंभीर चोट, परमानेंट डिसेबिलिटी और कुछ मामलों में मौत का कारण भी बन सकती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…