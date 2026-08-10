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Khatron Ke Khiladi 15 में दिखा सबसे दर्दनाक मंजर! हॉट वैक्स स्टंट ने कंटेस्टेंट्स का किया बुरा हाल, वीडियो देख सहम जाएंगे आप

Khatron Ke Khiladi 15 से नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बार फिर स्टंट को देखकर लोगों की रूह कांप उठी है. क्लिप में रुबीना दिलैक, रुहानिका धवन और हर्ष गुजराल ने हॉट मोल्टेन वैक्स स्टंट किया, जिसे करते हुए कंटेस्टेंट्स का बुरा हाल हो गया.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 10, 2026 9:36 PM IST
Khatron Ke Khiladi 15 में दिखा सबसे दर्दनाक मंजर! हॉट वैक्स स्टंट ने कंटेस्टेंट्स का किया बुरा हाल, वीडियो देख सहम जाएंगे आप

Khatron Ke Khiladi 15 Hot Wax Stunt Video: टेलीविजन का मोस्ट डेंजर्स स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) प्रीमियर होने के बाद से ही अपने चर्चा में बना हुआ है. हर सीजन के साथ शो में स्टंट का लेवल भी बढ़ता गया और सीजन 15 में तो स्टंट्स की सारी हदें पार लग रही है. एक के बाद एक शो में खौफनाक और दिल दहला देने वाले स्टंट्स करते कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं. अभी लोगों के जहन से रबर पैलेट वाले स्टंट का डर गया भी नहीं था कि अब शो के नए स्टंट का वीडियो सामने आ गया है, जिसे देखकर दर्शक भी सहम जा रहे हैं. इस बार कंटेस्टेंट्स को गर्म पिघले हुए मोम यानी हॉट मोल्टेन वैक्स के साथ दर्दनाक चैलेंज का सामना करना पड़ा. इस दौरान कई कंटेस्टेंट्स दर्द से रोते और चीखते नजर आए, जिनके वीडियो (Khatron Ke Khiladi 15 Video) अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

मोल्टेन वैक्स स्टंट में क्या हुआ?

रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के होस्ट किए जाने वाले शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) में इस बार रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik), रुहानिका धवन (Ruhaanika Dhawan), हर्ष गुजराल (Harsh Gujral) और विशाल आदित्य सिंह को एक ऐसे टास्क में उतारा गया, जिसमें उनकी दर्द सहने की क्षमता का टेस्ट होना था. स्टंट शुरू होने से पहले रोहित शेट्टी ने सभी को इसके नियम समझाए. कंटेस्टेंट्स को बताया गया कि अगर उन्हें लगे कि अब दर्द सहना मुश्किल हो रहा है, तो वे बीच में ही टास्क छोड़ सकते हैं. इस दौरान मेडिकल टीम भी मौजूद थी. इस टास्क में कंटेस्टेंट्स को 10 मिनट तक अपने हाथों पर गर्म पिघला हुआ मोम इकट्ठा करना था. जो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा मोम जमा करता, उसे एलिमिनेशन से सेफ्टी मिलनी थी.

टास्क में किस कंटेस्टेंट ने मारी बाजी?

शुरुआत में टास्क आसान लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे हाथों पर गर्म मोम डाला जाता गया, दर्द बढ़ता गया. वहीं, सामने आए वीडियो में रुहानिका धवन दर्द से रोती और चीखती नजर आ रही हैं. वहीं, रुबीना दिलैक ने भी कहा कि उन्हें डर लग रहा है और उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं. जब मोम डालने की रफ्तार बढ़ी तो रुबीना ने बताया कि हाथों में होने वाली जलन और चुभन को सहना लगातार मुश्किल होता जा रहा है. आखिरकार रुहानिका ने यह टास्क बीच में ही छोड़ने का फैसला किया. वहीं, हर्ष गुजराल ने पूरा स्टंट किया और वह इसके विनर बने. इस पूरे स्टंट के वीडियो सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह के दर्द वाले टास्क आखिर कितने सुरक्षित हैं.

गर्म मोम स्किन को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है?

बता दें कि, गर्म मोम से होने वाले दर्द के पीछे की वजह काफी सीधी है. गर्म मोम स्किन के लिए एक तरह का थर्मल खतरा हो सकता है. जब बहुत गर्म चीज त्वचा के संपर्क में आती है, तो उसकी गर्मी स्किन की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं अगर बात करें ये स्किन को नुकसान कितना पहुंचा सकती हैं, तो यह कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे मोम कितना गर्म था, वह कितनी देर तक स्किन के संपर्क में रहा और त्वचा का कितना हिस्सा उसके संपर्क में आया. ज्यादा गर्मी और लंबे समय तक संपर्क रहने पर जलने की चोट गंभीर भी हो सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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