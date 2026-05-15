Khatron Ke Khiladi 15: मां बनने के बाद कितनी बदल गई रुबीना दिलैक की जिंदगी? स्टंट से ज्यादा इस बात से लगता है डर- Exclusive

Rubina Dilaik जल्द ही Khatron Ke Khiladi 15 में नजर आने वाली हैं, लेकिन इसके पहले उन्होंने बॉलीवुड लाइफ से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद उनकी लाइफ कितनी बदल गई.

मां बनने के बाद कितनी बदल गई रुबीना दिलैक की जिंदगी?

Rubina Dilaik Exclusive On KKK 15: टीवी की छोटी बहू यानी रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) इन दिनों रोहित शेट्टी के पॉपुलर स्टंट बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. जल्द ही ये शो टीवी पर टेलीकास्ट होगा. ऐसे में शो में जाने से पहले एक्ट्रेस ने जी मीडिया (बॉलीवुड लाइफ) से खास बातचीत की. इस इंटरव्यू में उन्होंने शो से लेकर अपनी बेटियों तक के बारे में खुलकर बात की. इंटरव्यू के दौरान रुबीना ने बताया कि, शो में जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों के लिए क्या-क्या तैयारियां कर दी हैं, उनके पीछे से उनकी दोनों जुड़वा बेटियों का क्या होगा और इस मोस्ट पॉपुलर शो का दूसरी बार हिस्सा बनने पर उन्हें कैसा फील हो रहा है? तो चलिए जानते हैं 'खतरों के खिलाड़ी 15' में जाने से पहले रुबीना दिलैक ने क्या-क्या खुलासे किए.

मां बनने के बाद बदल गई रुबीना दिलैक की जिंदगी और प्रायोरिटी?

इंटरव्यू के दौरान जब रुबीना दिलैक से पूछा गया कि, 'खतरों के खिलाड़ी' में ये आपकी दूसरी पारी है, तो क्या उम्मीदें हैं और आप क्या सोच रही हैं? इस पर एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा, 'मां बनने के बाद इंसान का सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है. मेरी उम्मीदें अब इस बात पर टिकी हैं, कि जब मेरी बेटियां बड़ी होंगी और मुझे स्टंट करते हुए देखेंगी, तो वो अपनी मां को लेकर क्या सोचेंगी. अब हमारी जंदगी का नजरिया बदल चुका है.' एक्ट्रेस ने आगे कहा कि, 'ये एक इंटरनेशनल शूट है, जिसकी वजह से मुझे जाने से पहले बेटियों के लिए बहुत सारी चीजें सेट करनी होगी. हालांकि, मुझे तसल्ली है कि बेटियों के पास अभिनव (पति), मेरी मां और घर के लोग हैं. इस बार आप एक बिल्कुल अलग रुबीना को देखेंगे. ये दूसरी बार है, लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस पहले से एकदम अलग होने वाला है. मैं चार साल पहले जो थी, आज वैसी नहीं हूं.'

किस चीज से रुबीना दिलैक को लगता है सबसे ज्यादा डर?

वहीं जब उनसे पूछा गया कि, क्या स्टंट्स और खतरे उन जुड़वां बच्चों को घर छोड़कर जाने के डर से ज्यादा डरावने हैं? तो इस पर रुबीना जो जवाब दिया वो हर मां के दिल को छू जाएगा. एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मुझे अपने बच्चों को छोड़कर जाना पड़ रहा है. इसके अलावा और कोई डर मायने नहीं रखता. अब मुझे उन महिलाओं के लिए बहुत सम्मान महसूस होता है, जो अपने बच्चों को घर छोड़कर अपने सपनों के लिए काम पर जाती हैं, थकने के बाद भी मुस्कुराते हुए घर लौटती हैं और बच्चों का ख्याल रखती हैं. यह वाकई काबिल-ए-तारीफ है.'

कब और कहां शुरू होगा 'खतरों के खिलाड़ी 15'?

आपको बता दें कि, रोहित शेट्टी का पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' का 15वें सीजन की शूटिंग मई 2026 के अंत तक केप टाउन, साउथ अफ्रीका में शुरू होगी और यह जून के आखिरी तक या जुलाई के शुरुआत तक टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोसिनेमा पर टेलीकास्ट होगा. इस बार शो में गौरव खन्ना, ओरी, रुबीना दिलैक, जैस्मिन भसीन समेत कई टीवी के पॉपुलर सितारे नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…