Khatron Ke Khiladi 15 को जीतने के लिए Jasmine Bhasin ने की तगड़ी प्लानिंग, जानिए क्या है स्कीम? Exclusive

Khatron Ke Khiladi 15 Jasmine Bhasin reacts on her biggest fear: हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 15 स्टार फरहाना ने इस बात का खुलासा किया है कि वो किस एक बात से बहुत डरती हैं. फरहाना का बयान आपको भी डरा देगा.

Khatron Ke Khiladi 15 Jasmine Bhasin reacts on her biggest fear: कलर्स का जानामाना रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' एक बार फिर से टीवी पर दस्तक देने के लिए तैयार है. हाल ही में 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) के मेकर्स ने शो में नजर आने वाले सितारों के नाम से पर्दा हटाया था. बीते दिन हमने आपको बताया था कि फरहाना भट्ट खतरों के खिलाड़ी 15 को लेकर काफी उत्साहित हैं. अब जैस्मिन भसीन ने भी 'खतरों के खिलाड़ी 15' के बारे में बात करनी शुरू कर दी है. कुछ समय पहले ही जैस्मिन भसीन ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' को लेकर चुप्पी तोड़ी है. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए जैस्मिन भसीन ने बताया है कि वो कैसे इस बार 'खतरों के खिलाड़ी 15' की ट्रॉफी अपने घर लेकर जाने वाली हैं. इस बार वो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की ट्रॉफी जीतने के लिए बच्चों का सहारा लेने वाली हैं. जैस्मिन भसीन ने कहा,मैं तो खुद ही खतरा हूं लेकिन शो में जाने पर मैं बहुत खुश हूं. साथ ही साथ मैं थोड़ी डरी हुई ही हूं. हाइट, सांप, कॉकरोच और पता नहीं क्या क्या... देखने को मिलने वाला है. मुझे तैरना नहीं आता है फिर भी हम मिलकर कमाल दिखाने वाले हैं. मैं ड्राइविंग और पानी से मुझे डर लगता है. बाकी करंट, सांप से तो डर लगता ही है.

बच्चों के सहारे गेम में आगे बढ़ेंगी जैस्मिन भसीन?

अपनी स्ट्रैटेजी के बारे मे बात करते हुए जैस्मिन भसीन ने कहा, मेरी मां ने मुझे कॉल लिया था. उस समय मैं थाईलैंड में थी. मेरी मां ने कहा तू फिर से 'खतरों के खिलाड़ी 15' में जा रही है. इस बार खतरों का नया लेवल आने वाला है, तो मुझे डर लग रहा है. मुझे लगता है कि सब खतरों के खिलाड़ी में स्ट्रॉग हैं. रुहानिका इतनी छोटी है फिर भी स्टंट करने के लिए तैयार है. मैं छोटे छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीखने वाली हूं.

जैस्मिन भसीन कर रही हैं तगड़ी प्लानिंग

अपने आगे के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए जैस्मिन भसीन ने कहा, बॉलीवुड में आना मेरा सपना रहा है. मेरे पास बहुत से ऑफर भी हैं. स्ट्रगल खत्म करनी है. एक शानदार प्रोजेक्ट चाहिए. बाकी मैं ऑडिशन तो देती ही रहती हूं. इस साल मैं पहले से ज्यादा तैयार हूं. मैं जो भी कर रही हूं खुद को मजबूत बनाने के लिए... मुझे डर नहीं लगेगा... मैं नहीं रोउंगी. मैं बहुत साल बाद खतरों के खिलाड़ी में वापस आ रही हूं. प्लीज आप सभी लोग मुझे सपोर्ट जरूर करना. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ...