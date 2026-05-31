Khatron Ke Khiladi 15 Promo: सबकी की हेकड़ी निकालेंगे रोहित शेट्टी, खुल्लमखुल्ला दी ये धमकी...

Khatron Ke Khiladi 15 Promo: कलर्स का जानामाना रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' वापसी के लिए तैयार है. 'खतरों के खिलाड़ी' की पूरी टीम शूटिंग करने के लिए सेट पर पहुंच चुकी है. ऐसे में 'खतरों के खिलाड़ी' के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है. 'खतरों के खिलाड़ी' के सेट से सितारे लगातार कुछ न कुछ शेयर कर रहे हैं. इसी बीच 'खतरों के खिलाड़ी' के मेकर्स ने फैंस को एक शानदार तोहफा दे डाला है. कुछ समय पहले ही 'खतरों के खिलाड़ी' के मेकर्स ने एक प्रोमो शेयर कर दिया है. इस प्रोमो में 'खतरों के खिलाड़ी' के होस्ट रोहित शेट्टी धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. रोहित शेट्टी को 'खतरों के खिलाड़ी' के प्रोमो में एक कार चलाते हुए देखा जा सकता है. इस कार के जरिए 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) का ये होस्ट एअरप्लेन को चेज करने की कोशिश कर रहा है. रोहित शेट्टी का ये अंदाज देखकर सबको सदमा गया है.
लोग कह रहे हैं कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' में रोहित शेट्टी इस बार सबी हालत खराब करने वाले हैं. प्रोमो में भी रोहित शेट्टी ने इस बात की तरफ इशारा किया है.रोहित शेट्टी ने बताया है कि इस बार शो में डर दोगुना होने वाला है. ऐसे में 'खतरों के खिलाड़ी 15' के सितारों को अब संभलना होगा. अगर 'खतरों के खिलाड़ी 15' में इन सितारों ने कोई भी गलती कि तो रोहित शेट्टी उनकी हालत खराब कर देंगे, यही वजह है जो 'खतरों के खिलाड़ी 15' को लेकर अब फैंस भी उत्साहित हो गए हैं.
Excited for #kkk15 journey to start and waiting for #gauravkhanna promo ??@ColorsTV #khatronkekhiladi15 https://t.co/kBiVONLjbq
— Slp_thoughts (@slp_thoughts) May 31, 2026
खबर आ रही है कि हर्ष गुजराल, शगुन शर्मा, रुबीना दिलैक, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट जैसे सितारे 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आएंगे. वहीं अविनाश मिश्रा,ओरी, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, जैस्मिन भसीन, विशाल आदित्य सिंह और अविका गौर भी इन सितारों को कड़ी टक्कर देने वाले हैं. रुबीना दिलैक, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट तो लगातार सोशल मीडिया पर सेट के सारे अपडेट फैंस को दे रहे हैं. कुछ समय पहले ही फरहाना भट्ट ने बताया है कि पहला स्टंट करने में ही उनके दम निकल गए थे. लगता है कि रोहित शेट्टी के शो में फरहाना भट्ट का सारा जोश पहले ही दिन ठंडा हो गया है. ऐसे में फरहाना फिाले तक कैसे रुबीना दिलैक, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट को टक्कर दे पाएंगी, ये देखना काफी मजेदार होगा. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ...