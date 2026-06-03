Khatron Ke Khiladi 15 के सेट पर जला ये एक्टर, स्टंट की वजह से पड़ गए लेने के देने...

Khatron Ke Khiladi 15 Promo: कलर्स का जानामाना रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' एक बार फिर से धमाल मचाने को तैयार है. रोहित शेट्टी अपनी टीम के साथ 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) की शूटिंग करने निकल चुके हैं. कुछ समय पहले ही रोहित शेट्टी के इस रिएलिटी शो का प्रोमो फैंस के साथ शेयर किया गया है. 'खतरों के खिलाड़ी' के प्रोमो में रोहित शेट्टी हवा से बातें करते नजर आ रहे हैं. इसी बीच 'खतरों के खिलाड़ी 15' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि 'खतरों के खिलाड़ी' के सेट पर किसी ने खुद को जला लिया है. ये एक्टर फायर स्टंट कर रहा था, इसी दौरान उसके साथ ये हादसा हो गया. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी एक्टर रित्विक धनजानी की जो कि 'खतरों के खिलाड़ी' में नजर आएंगे. खबरों की मानें तो रोहित शेट्टी ने रित्विक धनजानी को एक फायर स्टंट दिया था. फायर स्टंट के परफॉर्म करते हुए रित्विक धनजानी ने खुद को जला लिया.
रित्विक धनजानी का ये हाल तब हुआ है जब वो पहले से ही खतरों के खिलाड़ी में काम कर चुके हैं. रित्विक धनजानी को पता है कि खतरों के खिलाड़ी में किस तरह से टास्क समय के साथ खतरनाक होते चले जाते हैं. बावजूद इसके रित्विक धनजानी खुद को चोट पहुंचा बैठे. इससे पता चलता है कि इस बार रोहित शेट्टी ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' को हिट बनाने के लिए खास तैयारी की है.
खबर है कि रुबीना दिलैक, गौरव खन्ना, जैस्मिन भसीन, विशाल आदित्य सिंह, फरहाना भट्ट, हर्ष गुजराल, शगुन शर्मा, अविनाश मिश्रा,ओरी, करण वाही, ऋत्विक धनजानी और अविका गौर जैसे सितारे 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आने वाले हैं. इन सितारों ने सोशल मीडिया पर सेट के सारे अपडेट फैंस को देने शुरू कर दिए हैं.
कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर फरहाना भट्ट ने भी अपनी तस्वीर शेयर की थी. फरहाना भट्ट ने बताया है कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' का पहला स्टंट करने में ही उनकी हालत खराब हो गई है. फरहाना भट्ट ने दावा किया है कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' का फिनाले आते आते तो मेकर्स सितारों को रॉकेट पर बैठाकर मार्स ही भेज देंगे. फरहाना भट्ट के इस बयान को सुनकर तो 'खतरों के खिलाड़ी 15' के फैंस को भी सदमा लग गया था. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ...