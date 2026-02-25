Khatron Ke Khiladi 15: नए ट्विस्ट एंड टर्न के साथ कंटेस्टेंट्स की नींद उड़ाएंगे Rohit Shetty! टास्क देख कांप उठेंगे खिलाड़ी

Khatron Ke Khiladi 15: रियलिटी शो के शौकीन्स का फेवरेट शो 'खतरों के खिलाड़ी' जल्द ही प्रीमियर होने वाला है, लेकिन इस बार रोहित शेट्टी अपने टास्क और गेम से खिलाड़ियों का चैन छीनने वाले हैं.

Kb Se Shuru Ho Raha Hai Khatron Ke Khiladi 15?: टेलीविजन का मोस्ट पॉपुलर स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' (Khatron Ke Khiladi) का हर सीजन दर्शकों का फेवरेट रहा है. रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) होस्टेड इस शो का लोगों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है. फैंस पिछले एक साल से इस शो के 15वें सीजन की राह देख रहे हैं. इसी बीच 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. शो अपने नए सीजन के साथ एक बार फिर से हाई-वोल्टेज वापसी के लिए तैयार है. एक साल के ब्रेक के बाद रोहित शेट्टी ऐसे नए धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ वापसी करने जा रहे हैं, जो न पहले सीजन्स से बिल्कुल अलग होगा बल्कि खिलाड़ियों की नींद उड़ाने वाला भी होगा.

नए कॉन्सेंप्ट की प्लानिंग कर रहे मेकर्स

रोहित शेट्टी के मोस्ट पॉपुलर शो 'खतरों के खिलाड़ी' के अपकमिंग सीजन को लेकर खबर आई है कि, शो के 15वें सीजन (Kab Se Shuru Ho Raha Hai Khatron Ke Khiladi 15?) के फॉर्मेट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है. सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक, मेकर्स 'Old vs New' का कॉन्सेप्ट लाने की प्लानिंग कर रहे हैं. इस दिलचस्प ट्विस्ट में पिछले सीजन्स के कुछ दिग्गज यानी एक्स कंटेस्टेंट्स वापस आएंगे और नए सेलिब्रिटी खिलाड़ी को टक्कर देंगे. ऐसे में 'खतरों के खिलाड़ी 15' को पुराने खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस और नए कंटेस्टेंट्स का जोश और भी ज्यादा रोमांचित बना देगा.

15वें सीजन को कौन करेगा होस्ट?

जैसे ही स्टंट-बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी' के नए सीजन की बात शुरू हुई वैसे ही इस बात की भी चर्चा होने लगी कि, इस सीजन को कौन होस्ट करेगा (Kaun Hoga Host?). तो बता दें कि, फैंस के लिए राहत की खबर है. इस सीजन को भी रोहित शेट्टी ही होस्ट करेंगे, क्योंकि उनके बिना 'खतरों के खिलाड़ी' अधूरा है. गौरतलब है कि, रोहित ने 'बिग बॉस 19' में अपनी मौजूदगी के दौरान 2026 में शो की वापसी को कन्फर्म किया था. रोहित एक बार फिर मेंटर और टास्कमास्टर के रूप में खिलाड़ियों की क्लास लगाते नजर आएंगे.

ब्रेक के वापसी कर रहा है शो

आपको बता दें कि, रोहित शेट्टी का ये मोस्ट पॉपुलर शो पूरे एक साल के बाद पर्दे पर वापसी कर रहा है. आखिरी बार ये शो साल 2024 में देखा गया था. 'खतरों के खिलाड़ी 14' खत्म होने के बाद 2025 में शो ने एक साल का छोटा सा ब्रेक लिया था, जिससे फैंस इसके अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हालांकि, अब दर्शकों का ये इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि ये शो 2026 में धमाकेदार अंदाज में लौट रहा है.

कब और कहां देख सकेंगे?

मालूम हो कि, 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) की शूटिंग मई 2026 में किसी इंटरनेशनल लोकेशन पर शुरू होने की उम्मीद है, जबकि टीवी पर इसका प्रीमियर जून 2026 के आसपास हो सकता है. बता दें कि, ये शो कलर्स टीवी के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म जीयो-हॉटस्टार पर भी स्ट्रीम किया जाएगा. एक साल के गैप के बाद वापसी कर रहे शो को मेकर्स लीजेंडरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफहिंदी.

