Khatron Ke Khiladi 15: ऑरी के इग्नोर वाले बयान की रुबीना दिलैक ने खोल दी पोल, सरेआम किया एक्सपोज; Video Viral

Rubina Dilaik Exposing Orry: रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) का मोस्ट पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियरिलीट शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) जल्द ही शुरू होने वाला है. इसके कंटेस्टेंट्स फाइनल हो चुके हैं और मई के लास्ट तक इसकी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके पहले 'खतरों के खिलाड़ी 15' का हिस्सा बने ओरी (Orry) का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि, शो के बाकी कंटेस्टेंट्स ने उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और अकेला छोड़ रहे हैं. जिस पर अब शो की कंटेस्टेंट और बेबाक टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ओरी को सुरेआम एक्सपोज करती नजर आ रही हैं. रुबीना का ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
रुबीना दिलैक ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ऑरी अपने दावे वाली खबर का आर्टिकल दिखा रहे हैं, जिसमें उनके अकेले पड़ने वाले बयान का जिक्र था. जब रुबीना ने ऑरी से पूछा, 'यह क्या है?' तो ऑरी ने आर्टिकल की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'देखो, ये सब मेरे बिना मजे कर रहे हैं.' तभी रुबीना ऑरी के अकेले पड़ने वाले दावे पर रिएक्टर करते हुए कहा, 'ऑरी, तुम कितने बड़े ड्रामा क्वीन हो.' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैं जैसे ही अपना फोन खोलती हूं, यह बंदा पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है और कह रहा है कि सब इसे इग्नोर कर रहे हैं.'
वीडियो में आगे रुबीना ने ओरी के दावे पर जैस्मीन भसीन से भी रिएक्शन मांगा, जिसपर जैस्मीन ने कहा, 'यह सिर्फ एक कहानी बनाई जा रही है, क्योंकि ऑरी एक बहुत ही प्यारी रील बना रहा है कि हम सब कितने अच्छे हैं.' इस पर ऑरी ने दोनों को ताना मारते हुए कहा, 'हां, तुम सब कितने अच्छे से मुझे इग्नोर कर रहे हो.' इस दौरान ओरी को ये भी कहते हुए सुना गया कि, जब बाकी सारे कंटेस्टेंट्स बस में डांस कर रहे थे और मजे ले रहे थे, तब किसी ने भी उन्हें साथ आने के लिए नहीं कहा. इस पर रुबीना ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह खुद उनसे डांस करवाएंगी और उस गाने को दोबारा बजवाएंगी.
वीडियो में देखा जा सकता है कि, आगे रुबीना दिलैक अपना कैमरा फरहाना भट्ट की तरफ घुमाती हैं ताकि उनका रिएक्शन भी ले सकें, लेकिन यहां फरहाना उन्हें इग्नोर करती नजर आईं. एक्ट्रेस रुबीना के सवाल का कोई जवाब न देते हुए अपने फोन में ही बिजी नजर आती हैं. ऐसे में फरहाना का कोई रिस्पॉन्स न देखकर रूबीना ने मजाक में कहा, 'ये तो बहुत ही बिजी हैं, ये अपना ही देख रही हैं.'
Rubina exposing Orry for spreading fake “isolated” stories ?
Meanwhile Farhana in the end just busy in her own world ?❤️#FarrhanaBhatt #FarrhanaRebellions#FarrhanaBhatt? #KKK15 pic.twitter.com/d1e8IvWur1
— Dipankar Joshi (@DipankarJo18390) May 21, 2026
'खतरों के खिलाड़ी 15' साल 2026 के सबसे पॉपुलर रियलिटी शोज में से एक है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि यह स्टंट बेस्ड शो जून 2026 में टीवी पर दस्तक दे देगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…