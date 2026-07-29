Khatron Ke Khiladi 15: स्टंट करते समय रुबीना दिलैक के साथ हुआ बड़ा हादसा! टास्क के बीच बेहोश हुईं एक्ट्रेस, बुलानी पड़ी एम्बुलेंस

Khatron Ke Khiladi 15 Video: रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है जिसमें Rubina Dilaik स्टंट के दौरान अपनी सुध-बुध खो बैठती हैं और एक्ट्रेस को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है.

'खतरों के खिलाड़ी 15' के सेट पर रुबीना दिलैक के साथ हुआ बड़ा हादसा

Khatron Ke Khiladi 15 Rubina Dilaik Video: रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. इस शो का हिस्सी टीवी इंडस्ट्री के कई जाने-माने सितारें बने हैं. इसमें पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) भी शामिल हैं, लेकिन एक्ट्रेस को लेकर परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, शूटिंग के दौरान एक खतरनाक स्टंट करते समय वह बेहोश हो गई, हालांकि टीम ने तुरंत उन्हें मेडिकल सहायता दिलाई और अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है. उनकी इस हालत का एक वीडियो भी सामने आया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

स्टंट के बीच सुध-बुध खोईं Rubina Dilaik

दरअसल, 'खतरों के खिलाड़ी 15' का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik Accident) एक हेलिकॉप्टर स्टंट करती नजर आ रही हैं. इस स्टंट में वह हवा में हेलिकॉप्टर से लटकी होती हैं और एक जाल में फंसी रहती हैं. जाल से बाहर निकलने के बाद वह पानी में गिर जाती हैं. इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाती हैं. प्रोमो में होस्ट रोहित शेट्टी उन्हें आवाज लगाते हुए दिखाई देते हैं. इसके बाद सेट पर तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है और रुबीना को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है. इसी हादसे का वीडियो अब इंटरनेट पर छाया हुआ है.

रुबीना की सोच के मुताबिक नहीं हुई शो की शुरुआत

वहीं, इस घटना को याद करते हुए रुबीना (Rubina Dilaik News) ने कहा, 'मैं शो की शुरुआत धमाकेदार तरीके से करना चाहती थी, लेकिन सब कुछ मेरी सोच के मुताबिक नहीं हुआ.' उनके इस बयान से माना जा रहा है कि यह हादसा शो के पहले ही एपिसोड की शूटिंग के दौरान हुआ. रुबीना ने यह भी बताया कि उन्होंने 'खतरों के खिलाड़ी 15' में हिस्सा लेने का फैसला अपनी जुड़वां बेटियों के लिए किया. उन्होंने कहा, 'मैं चाहती हूं कि मेरी बेटियां बड़ी होकर देखें कि उनकी मां कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटती.'

एक्ट्रेस ने शो की पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा किया. उन्होंने कहा, 'मैं पूरी टीम की बहुत आभारी हूं. उन्होंने तुरंत मुझे एम्बुलेंस तक पहुंचाया और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा. सच कहूं तो मैं भी यह एपिसोड देखना चाहूंगी, क्योंकि बेहोश होने के बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी मुझे लोगों से ही मिली. यह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और सबसे इंटेंस पल था.'

कब प्रीमियर होगा Khatron Ke Khiladi 15?

आपको बता दें कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15 Premiere Date) का प्रीमियर अब 1 अगस्त 2026 से होगा. हालांकि, पहले ये शो एक हफ्ते पहले शुरू होने वाला था, लेकिन इसकी लॉन्च डेट आगे बढ़ा दी गई. रोहित शेट्टी के होस्ट किए जाने वाला यह स्टंट रियलिटी शो हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा. वहीं, दर्शक इसे JioHotstar पर भी देख सकेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…