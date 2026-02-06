ENG हिन्दी
Khatron Ke Khiladi 15: इस सीजन में मौत से होगा आमना-सामना, शो का फर्स्ट प्रोमो देख अटक जाएंगी सांसे

Khatron Ke Khiladi 15 Promo: रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' के सीजन 15 का पहला प्रोमो रिलीज कर दिया गया है. शो के इस प्रोमो को देखकर डर से पसीना छूट जाएगा.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 6, 2026 9:07 PM IST

टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' को काफी पसंद किया जाता है. इस शो के 14 सीजन आ चुके हैं और अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच शो के मेकर्स ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) का अनाउंसमेंट कर दिया है और इसका प्रोमो वीडियो भी शेयर किया है. शो का प्रोमो वीडियो देखकर मजबूत दिल वाले भी घबरा जाएंगे. हालांकि, अभी शो की स्टार्ट डेट नहीं बताई गई है. 'खतरों के खिलाड़ी 15' के प्रोमो वीडियो देखकर लोग कमेंट कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि शो के प्रोमो वीडियो में क्या है.

शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' का प्रोमो है काफी खतरनाक

रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' के स्टार्ट होने पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं. कलर्स टीवी ने 6 फरवरी यानी शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो का प्रोमो वीडियो शेयर किया है. इसके बाद लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. वहीं, शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' के प्रोमो वीडियो देखकर लोगों की हालत खराब होने वाली है क्योंकि ये इतना ज्यादा खतरनाक है. इसमें दिखाया गया है कि एक ट्रक के आगे की साइड एक लड़की बंधी है और ये पहाड़ी से नीचे चला जाता है और यहीं पर प्रोमो वीडियो खत्म हो जाता है. शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' का ऐसा प्रोमो देखकर लग रहा है कि इस बार सिर्फ खतरा नहीं होगा बल्कि सीधा मौत से आमना-सामना होगा. इस वीडियो पर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं. मेकर्स ने अभी शो की स्टार्ट डेट बताई है. कैप्शन में लिखा है, 'कमिंग सून.'

करणवीर मेहरा बने थे 'खतरों के खिलाड़ी 14' के विनर

बताते चलें कि शो के पिछले सीजन यानी 'खतरों के खिलाड़ी 14' का खिताब एक्टर करणवीर मेहरा को मिला था. इस शो के 14 सीजन में अधिकतर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने होस्ट किए हैं. रोहित शेट्टी ने शो के सीजन 5 और सीजन 6 को होस्ट किया. इसके बाद सीजन 8 से लेकर सीजन 14 तक वह लगातार होस्ट कर रहे हैं. अब देखने वाली बात होगी कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' को कौन होस्ट करता है. गौरतलब है कि हाल ही में रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई है और मुंबई पुलिस ने जांच की और कई लोगों को गिरफ्तार किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
