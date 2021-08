Kishwer Merchantt और Suyyash Rai के घर गूंजी किलकारियां, शेयर की First Photo Kishwer Merchantt and Suyyash Rai shares first photo of newly born ‘Baby Rai’: टीवी सीरियल अदाकारा किश्वर मर्चेंट और सुयश राय एक प्यारे से बच्चे के पैरेंट्स बने हैं। अदाकारा ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है।