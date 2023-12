When Kriti Kharbanda Angry on TV actress Hina Khan: हिना खान टीवी की क्वीन हैं, जिन्होंने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। हिना अपने पहले ही सीरियल में फैंस के दिलों में छा गईं। एक्ट्रेस का अक्षरा वाला किरदार आज भी सीरियल के फैंस भूल नहीं पाए हैं। हिना खान इस सीरियल के बाद रियलिटी 'बिग बॉस' का हिस्सा बनीं, जहां उन्होंने अपने गेम से फैंस को दीवाना बना दिया। इस शो में हिना कई बार कुछ ऐसा करती हुई दिखीं, जिस वजह से वह ट्रोलर्स के निशाने पर आई थीं। बिग बॉस के घर में ही हिना खान ने ही कुछ ऐसा कह दिया था, जिस वजह से कृति खरबंदा का पारा हाई हो गया था। एक्ट्रेस ने तो टीवी क्वीन को थप्पड़ मारने तक की बात कह दी थी। Also Read - प्रोड्यूसर आनंद पंडित के बर्थडे बैश पर हिना खान ने मारा पैप्स को ताना, लोग बोले- 'कितनी घमंडी है'

हिना खान की इस बात से भड़क गई थीं कृति खरबंदा

दरअसल, बिग बॉस 11 (Bigg Boss 11) में हिना खान को काफी पसंद किया गया। इस शो में हिना ने खुलासा किया था कि उन्हें साउथ फिल्मों के ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। हिना खान (Hina Khan) ने दावा किया कि साउथ में हैवी वेट वाली एक्ट्रेस चाहिए होती थी और वो ऐसा नहीं करना चाहतीं। हिना खान के इस बयान ने बवाल मचा दिया था। कई साउथ एक्ट्रेसेस ने हिना खान को करारा जवाब दिया था। कृति खरबंदा (Kriti Kharbanda) ने तो गुस्सा में आकर उन्हें थप्पड़ मारने की बात तक कह दी। कृति खरबंदा हिंदी और साउथ दोनों फिल्में की है। उन्होंने हिना खान के बयान पर कहा था, 'मेरे मन में हिना के लिए काफी सम्मान था। वह आज के समय में टीवी का बड़ा नाम है। आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैंने भी कई साउथ फिल्में की हैं। एक कलाकार होकर ऐसी बातें करना गलत है।' टीवी न्यूज और सीरियल के ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बॉलीवुड लाइफ के साथ बने रहे।

हिना के लिए कही थी ये बात

इसके आगे कृति खरबंदा ने कई साउथ एक्ट्रेसेस का जिक्र किया था। कृति ने कहा था, 'काजल अग्रवाल, तमन्ना भाटिया या सामंथा रुथ प्रभु हो.... वजन बढ़ाना या घटना ये सिर्फ आपका फैसला हो सकता है। इसके अलावा, कई बार ये किरदार की डिमांड भी होती है। मैंने भी कई बार अपने किरदार के हिसाब से अपना वजन बढ़ाया है। मुझे हिना खान की यह बात बहुत बुरी लगी है। अगर किसी को वजन बढ़ाने के लिए कहा गया है तो शायद वह किरदार की डिमांड होगी। आप ऐसे कैसे कह सकती हो? bulging, bulging का क्या मतलब है, 2 थप्पड़ खाएगी उधर ही...'.

बिग बॉस की रनरअप रही थीं हिना खान

बता दें कि हिना खान को बिग बॉस 11 में नजर आई थीं। शो में उनकी और शिल्पा शिंदे की बिल्कुल भी नहीं बनी। हिना खान को इस सीजन की विनर माना जा रहा था, लेकिन शिल्पा शिंदे ने आखिर में ये ट्रॉफी जीती। हिना खान इस सीजन की पहली रनरअप रहीं। हालांकि, हिना इसके बाद भी कई बार शो में नजर आ चुकी हैं।