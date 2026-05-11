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KSBKBT 2: विरानी परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, मिहिर के अमेरिका जाते ही परिधि के हाथों में लगी हथकड़ी

KSBKBT 2: 'क्योंकी सास भी कभी बहू थी' के आज के एपिसोड में भारी ड्रामा देखने को मिला है. मिहिर फैक्ट्री का मामला सुलझाने अमेरिका रवाना हुए, लेकिन उनके जाते ही पुलिस ने परिधि को कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

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By: Shreya Pandey | Published: May 11, 2026 11:47 AM IST
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मिहिर के जाते ही परिधि जाएगी जेल

Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: आज के एपिसोड की शुरुआत काफी तनावपूर्ण होती है. करण, मिहिर और तुलसी को बताता है कि उसने रेओ को सारा सच बता दिया है. यह सुनकर घरवाले काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि रेओ को अब पता चल चुका है कि उसकी अपनी दादी तुलसी ने ही उसके पिता अंश को गोली मारी थी. सबको डर है कि इस सच को जानने के बाद रेओ का क्या हाल होगा.

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रेओ और नियति की उलझन

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) के लेटेस्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रेओ नियति के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसकी और करण की मुलाकात कैसे हुई? वह उनकी शादी की और तस्वीरें देखना चाहता है. नियति घबरा जाती है क्योंकि उसे अपनी शादी के बारे में कुछ भी याद नहीं है. वह पैनिक करने लगती है, जिसे देख रेओ उसे शांत कराने की कोशिश करता है. नियति की याददाश्त जाना विरानी परिवार के लिए पहले से ही एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है.

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मिहिर का अचानक अमेरिका जाने का फैसला

इसी बीच, करण के पास अमेरिका के ऑफिस से फोन आता है कि वहां की फैक्ट्री में कोई बड़ा हादसा हो गया है. करण वहां जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन मिहिर उसे रोक देता है. मिहिर कहता है कि रेओ ने अभी-अभी सच जाना है, इसलिए इस वक्त करण का उसके पास होना जरूरी है. मिहिर खुद अमेरिका जाने का फैसला करता है और तुलसी से वादा करता है कि वह जल्द लौट आएगा.

परिधि की बढ़ी मुश्किलें

दूसरी तरफ, विरानी हाउस में एक और तूफान आता है. अजय का परिवार परिधि पर रणविजय की मौत का आरोप लगा रहा है. परिधि यह सुनकर टूट जाती है कि मिहिर उसे छोड़कर जा रहा है, वह उसे जल्द लौटने के लिए कहती है.

तुलसी, मिहिर को छोड़ने एयरपोर्ट जाती है. वहां मौजूद लोग तुलसी को मदर्स डे विश करते हैं और माहौल थोड़ा हल्का होता है. लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती है. अचानक वहां पुलिस की एंट्री होती है. पुलिस बताती है कि उनके पास परिधि को गिरफ्तार करने का वारंट है क्योंकि उसने रणविजय का कत्ल किया है.

तुलसी को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि उनके पास एक चश्मदीद गवाह है जिसने परिधि के खिलाफ गवाही दी है. मुन्नी बीच में आकर पुलिस को परिधि को ले जाने की इजाजत दे देती है, जिससे पूरा परिवार सदमे में आ जाता है. वहीं अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि करण और तुलसी उस वक्त हैरान रह जाते हैं जब रेओ उन्हें फोन करके कहता है कि वह शांति निकेतन आ रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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