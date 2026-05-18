KSBKBT: नंदिनी के पैनिक अटैक से खुला बड़ा राज! रियांश के शक करते ही आगबबूला हुआ करण

KSBKBT: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अतीत का राज जानने के लिए रियांश भेष बदलकर विरानी हाउस में घुस जाता है. वहां अंश का जिक्र करने पर नंदिनी को पैनिक अटैक आ जाता है.

नंदिनी को आया पैनिक अटैक

स्टार प्लस के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' इन दिनों टीवी पर आते ही छा गया है. पुरानी यादों के साथ शुरू हुए इस नए सीजन के धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स दर्शकों को बेहद पसंद आ रहे हैं, यही वजह है कि शो की टीआरपी भी आसमान छू रही है. कहानी में इस समय जबरदस्त सस्पेंस चल रहा है. रियांश आराम से बैठकर टीवी पर फिल्म देख रहा होता है, तभी नियति आती है और उसके पास बैठ जाती है. दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं. इसी बीच रियांश बातों-बातों में नियति से एक अजीब सवाल पूछ लेता है. वो कहता है, "तुमने मेरा नाम 'अंश' रखने के बजाय 'रियांश' क्यों रखा?"

नियति की हालत हुई खराब

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में रियांश का यह सवाल पूछना था कि नियति के होश उड़ जाते हैं. उसी वक्त फिल्म में भी एक गोली चलने की आवाज आती है. सवाल और गोली की आवाज ये दोनों चीजें मिलकर नियति को उसके अतीत के किसी खौफनाक हादसे की याद दिला देती हैं. नियति का सिर दर्द से फटने लगता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है. नियति को तड़पता देख रियांश घबरा जाता है. वो तुरंत उसे संभालता है, शांत कराता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है.

रियांश को बुरा तो लगता है कि उसकी वजह से नियति को तकलीफ हुई, लेकिन यहीं से उसके दिमाग में शक की घंटी बज जाती है. वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर 'अंश' का नाम और फिल्म में गोली की आवाज सुनते ही नियति ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी? कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है. अब रियांश ठान लेता है कि वो खुद इस राज का पर्दाफाश करेगा.

रियो ने खेला नया दांव

सच का पता लगाने के लिए रियांश एक बड़ा दांव खेलता है. वो एक बूढ़े आदमी का रूप धरता है और चुपके से विरानी हाउस के अंदर घुस जाता है. वो सीधे नंदिनी के पास पहुंचता है. अचानक एक अनजान बूढ़े को अपने सामने देखकर नंदिनी बुरी तरह डर जाती है. रियांश बिना वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है, "आखिर अंश के साथ क्या हुआ था?"

रियांश नंदिनी को भड़काते हुए कहता है कि करण उससे सच छुपा रहा है, इसलिए वो खुद करण से कहे कि वो उसे पूरी सच्चाई बताए. रियांश की ये बातें सुनकर नंदिनी के हाथ-पांव फूल जाते हैं और डर के मारे उसे पैनिक अटैक आने लगता है. रियांश उसे चुप रहने की चेतावनी देता है और सच उगलने की जिद पर अड़ा रहता है.

रियो पर करण हुआ गुस्सा

आगे आने वाले एपिसोड में ड्रामा और ज्यादा बढ़ने वाला है. एक तरफ आर्यन, परी को कोई सरप्राइज देने की कोशिश करेगा, लेकिन परी अभी भी अजय की यादों में खोई हुई है और अंदर ही अंदर घुट रही है. उसकी ये तकलीफ विरानी परिवार की मुखिया तुलसी की नजरों से छुप नहीं पाती. दूसरी तरफ, रियांश इस सोच में डूबा है कि उसे देखते ही नंदिनी इतनी अजीब हरकतें क्यों करने लगी. तभी वहां करण आ जाता है और नंदिनी से मिलने की वजह से रियांश पर बुरी तरह भड़क जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.