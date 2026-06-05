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KSBKBT: गुंडों के चंगुल से वैष्णवी को बचाने के लिए लहूलुहान हुआ पार्थ, बेटे नकुल के हक के लिए तुलसी से भिड़ गईं दामिनी

KSBKBT: वीरानी परिवार में पावर ऑफ अटॉर्नी और घर की चाबियों को लेकर नया घमासान शुरू हो गया है. रियो ने पार्थ को गुंडों से बचाकर तुलसी का दिल जीत लिया है, वहीं दूसरी तरफ दामिनी बुरी तरह आहत हो गई हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: June 5, 2026 6:35 AM IST
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तुलसी से भिड़ गईं दामिनी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के एपिसोड में पार्थ उस वक्त सन्न रह जाता है जब वह कुछ मवालियों और गुंडों को अपनी गर्लफ्रेंड वैष्णवी के साथ बदतमीजी करते हुए देखता है. अपनी लेडी लव को बचाने के लिए पार्थ बिना सोचे-समझे अकेले ही उन गुंडों से भिड़ जाता है, लेकिन बदमाश उस पर भारी पड़ते हैं और उसे बुरी तरह लहूलुहान कर देते हैं. ठीक उसी समय रियो की एंट्री होती है. रियो फिल्मी अंदाज में सारे गुंडों की हेकड़ी निकाल देता है और पार्थ-वैष्णवी की जान बचाता है. हालांकि, जान बचाने के बाद रियो सबके सामने पार्थ को ताना मारते हुए कहता है कि वह शारीरिक रूप से बेहद कमजोर है और अपनी गर्लफ्रेंड तक की रक्षा नहीं कर सकता.

तुलसी का संन्यास का फैसला

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के एपिसोड में हमने देखा कि शांति निकेतन में वीरानी परिवार की मुखिया तुलसी अपनी जिम्मेदारियों से रिटायर होने का मन बना रही हैं. वह घर के बड़ों के साथ बैठकर यह चर्चा करती हैं कि अब वह अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी परिवार के सबसे काबिल और समझदार इंसान को सौंपना चाहती हैं. जब वह बेटों से पूछती हैं, तो हेमंत बाहर रहने की वजह से मना कर देता है, गौतम अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर पैर पीछे खींच लेता है और करण अपने खुद के बिजनेस में व्यस्त होने की बात कहता है. ऐसे में तुलसी के पास अब तीन विकल्प बचते हैं रियो, पार्थ और नकुल. इसी बीच गौतम तुलसी को सलाह देता है कि नकुल को अभी इन सबमें न घसीटा जाए क्योंकि वह अभी पढ़ाई कर रहा है. तुलसी इस बात से सहमत हो जाती हैं.

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पार्थ को देख उड़े सबके होश

इसी चर्चा के बीच जब सब लोग पार्थ को गंभीर रूप से घायल अवस्था में घर आते देखते हैं, तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. रियो बड़ी चालाकी से सबको बताता है कि कैसे पार्थ गुंडों से पिट रहा था और उसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया. तुलसी को रियो की इस बहादुरी पर बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन नंदिनी को रियो की नीयत पर शक होने लगता है. रियो सबके सामने यह ऐलान करता है कि आज से वह करण को अपना पिता कहेगा. रियो की यह बात सुनकर पार्थ और नंदिनी दोनों बुरी तरह टूट जाते हैं.

चाबियों के बंटवारे पर दामिनी का दर्द

तुलसी घर की जिम्मेदारियों का बंटवारा करते हुए तिजोरी और मकान की मुख्य चाबियां छोटी बहू नंदिनी को सौंप देती हैं. यह देखकर बड़ी बहू दामिनी का दिल टूट जाता है, क्योंकि जेठानी होने के नाते वह खुद को इन चाबियों का असली हकदार मानती थी. फिर भी, वह तुलसी के फैसले का सम्मान करती है. बाद में, दामिनी अकेले में तुलसी से सवाल करती है कि बिजनेस में नकुल को शामिल क्यों नहीं किया गया? तुलसी उसे समझाती हैं कि यह गौतम का फैसला था, लेकिन वह दामिनी को वचन देती हैं कि नकुल की पढ़ाई का पूरा खर्च और जायदाद में उसका पूरा हक रहेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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