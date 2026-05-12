KSBKBT: कोर्ट में होगा रणविजय की असलियत का खुलासा, तुलसी के सामने आएगा 20 साल पुराना खौफनाक राज?

Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: 'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' में परी की गिरफ्तारी ने हर किसी को झकझोर दिया है. रणविजय की मौत का सच सामने आने के बाद अब केस कोर्ट में है.

तुलसी के सामने आएगा राज

Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: एपिसोड की शुरुआत काफी तनावपूर्ण होती है. मुन्नी इंस्पेक्टर को परी को गिरफ्तार करने की इजाजत दे देती है, जिससे हर कोई सदमे में है. तुलसी को याद आता है कि शादी के दौरान परी गायब थी. पुलिस जब परी को ले जाने लगती है, तो मुन्नी राज खोलती है कि अजय और परी शादी वाले दिन साथ गए थे और जब लौटे तो दोनों बुरी तरह घबराए हुए थे.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि तुलसी तुरंत मिहिर को फोन करके बताती है कि परी पर रणविजय के मर्डर का चार्ज लगा है. मिहिर वापस आने की जिद करता है, लेकिन तुलसी उसे रोक देती है. हालांकि, मिहिर साफ कर देता है कि परी उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है.

क्या था उस दिन का सच?

तुलसी और करण परी को संभालने की कोशिश करते हैं. इसी बीच अजय सारा सच उगल देता है. वह बताता है कि रणविजय ने सनी को किडनैप किया था और उसे बचाते वक्त परी ने रणविजय को धक्का दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इंस्पेक्टर कहता है कि भले ही यह जानबूझकर न किया गया हो, लेकिन मौत हुई है, इसलिए मामला अब कोर्ट में ही सुलझेगा.

शांति निकेतन में रेओ की एंट्री

अभी घरवाले परी के गम से उबरे भी नहीं थे कि करण को रेओ के कॉल्स आने लगते हैं. करण उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन रेओ अचानक शांति निकेतन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है. उसे अपने घर से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है. करण उसे डांटता है, पर रेओ कहता है कि यह उसका भी घर है.

परि का केस लडे़गा आर्यन

रेओ करण से अपने पिता अंश की मौत के बारे में पूछता है. करण झूठ बोल देता है कि उसकी मौत प्लेन क्रैश में हुई थी. यह सुनकर तुलसी का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसे वही मंजर याद आता है जब उसने खुद अपने बेटे अंश को गोली मारी थी. तभी नंदिनी भी बाहर आ जाती है और करण को किसी अजनबी से बात करते देख हैरान रह जाती है. रेओ तुलसी को शादी की बधाई तो देता है, लेकिन तुलसी के लिए उससे नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के प्रीकैप में कोर्ट में आर्यन परी का केस लड़ेगा और सुभाष की मदद से रणविजय के काले सच का पर्दाफाश करेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.