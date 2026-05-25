KSBKBT: रियांश ने तुलसी की नीयत पर उठाए सवाल, लगाया शेयर्स देकर खरीदने का इल्जाम, विरानी हाउस में मचेगा बवाल

'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों एक के बाद एक ऐसे मोड़ आ रहे हैं, जिसने विरानी परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया है. अतीत के दफन राज अब अपनों के बीच नफरत की दीवार बन रहे हैं. आने वाले एपिसोड में रिश्ते, वफादारी और जायदाद का लालच आपस में टकराएंगे.
'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक और तनावपूर्ण मोड़ से होती है. करण बेहद गंभीर होकर रियांश को रुकने के लिए कहता है. वह उसे समझाता है कि यह रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी मां पहले से ही यहां मौजूद है. करण, रियांश से अपने और अपने शब्दों का सम्मान करने की गुजारिश करता है. शुरुआत में रियांश जाने पर अड़ा रहता है, लेकिन वह करण का दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए बेहद भारी मन से वह रुकने के लिए तैयार हो जाता है.
दूसरी तरफ, तुलसी अब भी गहरे सदमे में है. अतीत में जो कुछ भी हुआ, वह उसके दिमाग से निकल नहीं रहा है. उसके कानों में रियांश के वे कड़वे शब्द बार-बार गूंज रहे हैं, जहां उसने तुलसी को एक बुरी मां कहा था और अपने ही बेटे की जान लेने का दोषी ठहराया था. तुलसी अभी इन विचारों में खोई ही थी कि रियांश वहां आ पहुंचता है. जैसे ही वह मंदिर के अंदर कदम रखने वाला होता है, तुलसी उसे रोक देती है और बाहर रहने को कहती है.
तुलसी, रियांश को टोकती है कि उसे जूते पहनकर मंदिर के भीतर नहीं जाना चाहिए. रियांश पूछता है कि क्या किसी की जान लेने के बाद भगवान के पास जाना सही है? रियांश के इस वार से तुलसी बुरी तरह आहत हो जाती है. रियांश साफ शब्दों में कहता है कि वह यहां सिर्फ अपनी मां की खातिर रुका है, वरना इस घर के लोगों के लिए उसके दिल में कोई जज्बात नहीं बचे हैं. वह तुलसी को याद दिलाता है कि उसके फैसलों ने उसके परिवार को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है.
इस बड़े हंगामे के बाद, तुलसी सभी को डाइनिंग टेबल पर बुलाती है और एक बड़ा फैसला सुनाती है. वह सबको जायदाद के हिस्से के सिलसिले में दिल्ली जाने के लिए कहती है. तुलसी एलान करती है कि हर किसी को उसका हक मिलेगा. लेकिन रियांश इस पर भड़क जाता है. वह कहता है कि उसे इन शेयर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुलसी उसे अपनी दौलत से खरीद नहीं सकती. वहीं दूसरी तरफ विरानी परिवार सलोनी की गोदभराई का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.