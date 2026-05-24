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KSBKBT Spoiler: खुशबू और रियो के सीक्रेट ने उड़ाए तुलसी के होश, क्या तबाह हो जाएगा वीरानी परिवार?

आज के एपिसोड में हमने देखा कि रेओ ने अपने पिता अंश की मौत का बदला लेने के लिए तुलसी को कानून का पाठ पढ़ाया. वहीं अंश के रूप में रेओ को देख नियति बेहोश हो जाती है, जिसके बाद शांति निकेतन तबाही मच जाता है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 24, 2026 9:01 AM IST
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रियो के सीक्रेट ने उड़ाए तुलसी के होश,

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीरियल में एक हमने देखा कि तुलसी और रियो आमने-सामने खड़े हैं, जहां अतीत के दबे हुए पन्ने एक बार फिर खुल रहे हैं. तुलसी बेहद कड़े शब्दों में रियो से कहती है कि उसे अंश को मौत के घाट उतारने का रत्ती भर भी पछतावा या ग्लानि नहीं है. तुलसी साफ करती है कि अंश का गुनाह इतना बड़ा था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, और उसने जो कुछ भी किया वो नंदिनी को इंसाफ दिलाने के लिए किया था.

तुलसी को कानून सिखाएगा रियो

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी की बात सुनकर रियो का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वह तुलसी पर पलटवार करते हुए कहता है कि वह खुद को कानून से ऊपर न समझे. रियो चिल्लाते हुए आरोप लगाता है कि तुलसी ने उसके पिता की जान ली है. वह आगे कहता है, "भले ही उस समय कोर्ट ने तुम्हें इस कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया हो, लेकिन अगर उस वक्त मैं वहां मौजूद होता, तो इस भयानक अपराध के लिए तुम्हें सीधे मौत की सजा सुनाता." बात यहीं नहीं रुकती, रियो नंदिनी को भी आड़े हाथों लेता है. उसका मानना है कि अंश चाहे जैसा भी था, एक बार शादी होने के बाद नंदिनी को उस रिश्ते को निभाना चाहिए था, लेकिन तुलसी ने अंश की जान लेकर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया.

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शांति निकेतन में नियति की एंट्री

इसी बीच, कहानी में एक नया मोड़ आता है जब नियति शांति निकेतन पहुंचती है. लेकिन जैसे ही उसकी नजर रियो पर पड़ती है, वह दंग रह जाती है. रियो हूबहू अंश की तरह तैयार हुआ था. अंश के उस खौफनाक रूप को रियो में देखकर नियति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है. डॉक्टर तुरंत घर पहुंचते हैं और करण को सख्त हिदायत देते हैं कि नियति की हालत इस समय बेहद नाजुक है.

नंदिनी का फूटा गुस्सा

डॉक्टर की इस सलाह के बाद घर में कोहराम मच जाता है. परिवार के ज्यादातर सदस्य नियति और रियो को घर में रखने के फैसले के सख्त खिलाफ नजर आते हैं. हालांकि, इस मुश्किल घड़ी में एक बार फिर तुलसी और गायत्री आगे आती हैं. वे दोनों इस फैसले का समर्थन करती हैं और कहती हैं कि रियो आखिरकार इसी परिवार का खून है. रेओ भी करण से कहता है कि वह नियति को लेकर यहां से चला जाएगा, क्योंकि यह परिवार उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं करेगा.

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प्रीकैप में होगा धमाका

एपिसोड के अंत में एक खौफनाक मोड़ देखने को मिलता है. तुलसी अचानक खुशबू और रियो को एक साथ सीक्रेट बात करते हुए देख लेती है. दोनों को साथ देखकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. उसे इस बात का गहरा अहसास हो जाता है कि शांति निकेतन पर कोई बहुत बड़ी और खौफनाक मुसीबत आने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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