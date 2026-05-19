KSBKBT Spoiler: परी को मिलेगा सच्चा प्यार, तुलसी के एक फैसले से नंदिनी-करण की उड़ेगी रातों की नींद

टीवी के मशहूर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आर्यन और तुलसी का मास्टरप्लान आखिरकार कामयाब हो गया, जिससे अजय और परी हमेशा के लिए एक हो गए. लेकिन इस बीच तुलसी के एक बड़े फैसले ने नंदिनी को नाराज कर दिया है.

परी और अजय की हुई शादी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीरियल में एक बार फिर ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने सबको चौंका दिया है. आर्यन और तुलसी का जो सीक्रेट प्लान था, वो आखिरकार कामयाब हो गया है, जिसके चलते परी और अजय का मिलन हो गया. लेकिन खुशियों के इस माहौल के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान भी दस्तक दे रहा है. एपिसोड की शुरुआत बेहद मजेदार अंदाज में होती है. आर्यन ऐन शादी के फेरों के वक्त वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर शादी रोक देता है, जिसे लेकर घर के सभी लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं और माहौल में हंसी-मजाक होने लगता है. इसी बीच, नंदिनी भागते हुए करण के पास आती है और बताती है कि रियो यहां पहुंच चुका है.

करण की रियो को चेतावनी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में हमने देखा कि वो करण को उसे दिखाने ले जाती है, लेकिन रियो वहां से गायब मिलता है. रियो की मौजूदगी से डरी हुई नंदिनी, करण से कहती है कि रियो हर हाल में अंश का सच जानना चाहता है, इसलिए हमें खुद ही उसे सब बता देना चाहिए. मगर करण उसे शांत कराता है और याद दिलाता है कि इस वक्त परी की शादी हो रही है, इसलिए कोई तमाशा नहीं होना चाहिए. करण घर के बाहर जाकर रियो से गुपचुप मिलता है और उसे शादी के माहौल में आने के लिए जमकर फटकार लगाता है.

मंडप में बदल गया दूल्हा

उधर घर के अंदर, जैसे ही दुल्हन बनी परी अपने होने वाले पति का चेहरा देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं. आर्यन की जगह वहां अजय खड़ा होता है. घर के बाकी लोग इस बात को पहले से जानते थे और मुस्कुरा रहे थे. दरअसल, अजय को याद आता है कि कैसे आर्यन ने उसे अकेले में मिलकर समझाया था कि यह पूरी शादी सिर्फ एक नाटक थी ताकि परी और अजय को एक किया जा सके. आर्यन ने अजय से कहा था कि वो तैयार हो जाए. इस बात से भावुक होकर अजय ने आर्यन को गले लगा लिया था.

आर्यन का बड़ा दिल और अजय का प्रपोजल

अजय को सामने देख परी हैरान-परेशान थी. तब आर्यन खुद आगे आता है और राज खोलता है कि पूरा परिवार परी और अजय के प्यार के बारे में जानता था. आर्यन कहता है कि उसने इस शादी के लिए हां सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो बड़ों को मना नहीं कर सकता था, लेकिन वो परी को हमेशा सिर्फ एक दोस्त मानता था. आर्यन ने ही तुलसी को सुझाव दिया था कि वे अजय के परिवार से बात करके दोनों की शादी करा दें. इसके बाद, अजय घुटनों के बल बैठकर परी को प्रपोज करता है और परी खुशी-खुशी हां कह देती है.

नंदिनी छोड़ देगी घर?

आने वाले एपिसोड में करण, तुलसी को बताएगा कि रियो अंश का सच जानने के लिए हाथ-धोकर पीछे पड़ा है. इस पर तुलसी एक बड़ा फैसला लेते हुए कहती है कि वो रियो को इस घर में उसका जायज हक देगी. नंदिनी करण के पास जाकर शिकायत करती है कि तुलसी अब रियो और नियति को इस घर में लाना चाहती है. नंदिनी कहती है कि अगर रियो इस घर में आए, तो वो यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.