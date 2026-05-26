KSBKBT Spoiler: नियति और रियांश को घर से धक्के मारकर निकालेगी तुलसी, क्या बिखर जाएगा विरानी परिवार?

KSBKBT Spoiler: स्टार प्लस के आइकॉनिक शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक बार फिर बड़ा धमाका होने वाला है. जहां एक तरफ रियांश ने अंश की घटिया हरकत का बचाव करते हुए तुलसी और नंदनी पर कीचड़ उछाला है, वहीं अब तुलसी अब बड़ा फैसला लेने वाली है.

बिखर जाएगा विरानी परिवार?

स्टार प्लस का आइकॉनिक और सालों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाला शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' अपने नए ट्विस्ट और टर्न्स की वजह से टीआरपी की रेस में लगातार आगे बना हुआ है. इस शो की कहानी में जो नए मोड़ आ रहे हैं, वे दर्शकों को टीवी स्क्रीन से हटने का मौका नहीं दे रहे हैं. आने वाले एपिसोड्स में विरानी परिवार के अंदर एक ऐसा पारिवारिक युद्ध छिड़ने वाला है, जो हर रिश्ते की बुनियाद को हिला कर रख देगा.

तुलसी के अतीत पर रियांश का जवाब

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नया मोड़ तब आता है जब देव, तुलसी के एक बड़े फैसले को मानने से साफ इनकार कर देता है. देव के इस बगावती तेवर को देखकर रियांश तुरंत बहती गंगा में हाथ धोता है और देव का साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है. रियांश पूरे परिवार के सामने चिल्लाते हुए कहता है कि देव बिल्कुल सही कह रहा है और इस घर में हर किसी को बराबर का हक मिलना चाहिए. रियांश तुलसी से कहता है कि असलियत यही है कि तुलसी एक बेटे से अंधा प्यार करती है और दूसरे बेटे की जान ले लेती है.

रियांश के मुंह से तुलसी के लिए ऐसी कड़वी और अपमानजनक बात सुनकर नंदनी का खून खौल उठता है. वह गुस्से में आगबबूला होकर रियांश पर चिल्लाती है और उसे तुरंत अपना मुंह बंद रखने की चेतावनी देती है. नंदनी उसे कहती है कि वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है और उसे टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन रियांश भी पीछे नहीं हटता और नंदनी को धमकी भरे लहजे में कहता है कि वह उससे इस टोन में बात न करे.

अंश की घिनौनी हरकत का बचाव

इसके बाद रियांश अंश का बचाव करने लगता है. वह नंदनी पर चिल्लाता है कि वह अंश की हरकत को लेकर जरूरत से ज्यादा नाटक कर रही है. रियांश बेहद घटिया बात बोलते हुए कहता है कि वह अच्छी तरह जानता है कि इस घर के बेटे से शादी करने से पहले नंदनी, करण को डेट कर रही थी. वह कहता है कि अंश ने नंदनी से सिर्फ सच्चा प्यार किया था, लेकिन नंदनी ने उसे मौत के घाट उतरवा दिया. रियांश कहता है कि अगर एक पति अपनी पत्नी को छूता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

तुलसी का पछतावा और बड़ा फैसला

इन सब तमाशों के बीच तुलसी पूरी तरह टूट चुकी है. वह इस बिखराव को संभालने के लिए नंदनी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नंदनी का दिल इतना दुखी है कि वह तुलसी से सीधे मुंह बात करने से भी मना कर देती है और उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करके चली जाती है. नंदनी का यह बर्ताव तुलसी को अंदर तक चोट पहुंचाता है.

आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि तुलसी को आखिरकार अपनी सबसे बड़ी भूल का अहसास हो जाता है. उसे समझ आ जाता है कि नियति और रियांश को इस घर में पनाह देना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी. अपनी इस भूल को सुधारने के लिए तुलसी एक बड़ा और कड़ा फैसला लेती है. वह ठान लेती है कि वह अब और तमाशा बर्दाश्त नहीं करेगी और नियति व रियांश को धक्के मारकर विरानी हाउस से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.