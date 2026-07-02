KSBKBT Twist: करण ने तुलसी को कहा डायन, पोते के कत्ल के बाद अपनों ने ही मोड़ा मुंह, क्या शांति निकेतन लौट पाएगी तुलसी?

'KSBKBT Twist: ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में शांति निकेतन पूरी तरह बिखर गया है. पार्थ की मौत के बाद करण ने तुलसी को 'डायन' और 'हत्यारी' कहते हुए घर में उनके आने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी है.

क्या शांति निकेतन लौट पाएगी तुलसी?

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एपिसोड की शुरुआत बेहद इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ से होती है. नंदनी, शोभा के पास जाकर रोते हुए घर की चाबियां लौटा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उनके बीच का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है. लेकिन शोभा रोते हुए कहती है कि कोई रिश्ता नहीं टूटा है. इसके बाद वो तुलसी की तस्वीर के सामने जाकर अपना दुखड़ा रोने लगती है और पूछती है कि आखिर तुलसी ने अपने ही हंसते-खेलते परिवार को इस तरह क्यों बर्बाद कर दिया?

वैष्णवी ने खोला पार्थ का राज

दूसरी तरफ, वैष्णवी आखिरकार आरती के सामने दिल खोलकर रख देती है. वो बताती है कि पार्थ ने उसके साथ क्या घिनौनी हरकत की थी. हालांकि, उसे यह नहीं पता कि पार्थ की जान कैसे गई और तुलसी ने उसे क्यों मारा. इसी बीच, जेल की कालकोठरी में तुलसी की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं. वहां मौजूद एक शातिर और दुष्ट कैदी तुलसी को सीधे धमकी देती है और उस पर अपने ही बेटे और पोते की जान लेने का घिनौना आरोप लगाती है.

जब वैष्णवी जेल में तुलसी से मिलने पहुंचती है, तो वो रोते हुए पूछती है कि क्या सच में उन्होंने ही पार्थ को मारा है? तुलसी उसे दिलासा देती है और सच पर भरोसा करने को कहती है. वैष्णवी खुद को इस पूरे बवाल का जिम्मेदार मानती है, लेकिन तुलसी उसे समझाती है कि अब उसे ही शांति निकेतन को संभालना होगा. वैष्णवी साफ मना कर देती है कि घर में सब उसे ही कसूरवार मान रहे हैं और वहां सिर्फ नफरत बची है. तुलसी उसे खबरदार करती है कि वो वापस अंजार न जाए, क्योंकि वहां कोई उसे जीने नहीं देगा.

करण ने पार की हदें

इधर शांति निकेतन में नया तमाशा शुरू हो जाता है. शोभा घरवालों से पूछती है कि अब इस घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गौतम आगे बढ़कर कहता है कि जब तक मां वापस नहीं आ जातीं, तब तक वो सब संभाल लेगा. यह सुनते ही करण का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वो चिल्लाकर कहता है कि एक कातिल कभी इस घर में वापस नहीं आएगी! करण गुस्से में तुलसी को 'डायन' तक कह देता है.

प्रीकैप में दिखेगा ट्विस्ट

पूरे 10 साल बीत चुके हैं. जेल की सजा काटकर तुलसी जैसे ही भारी कदमों से शांति निकेतन की तरफ बढ़ती है, उसका सामना करण के भयंकर गुस्से से होता है. करण रास्ते में खड़े होकर तुलसी को मंदीरा से भी बदतर कह देता है. उधर नंदनी, तुलसी से कहती है कि उसके बिना सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन तुलसी कहती है कि यह समाज कभी भी एक औरत के त्याग को नहीं समझ सकता. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.