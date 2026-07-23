KSBKBT Twist: तुलसी के बुने जाल में फंसा करण, क्या मेहंदी फंक्शन में होगा बड़ा धमाका?

'शांति निकेतन' में फिर से रिश्तों का ड्रामा गरमा गया है. एक तरफ जहां करण बच्चों पर अपनी सख्ती चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ, तुलसी ने अपनी अक्लमंदी के दांव से करण को जाल में फंसा लिया है.

तुलसी के बुने जाल में फंसा करण

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के एपिसोड की शुरुआत समायरा और करण की बातचीत से होती है. समायरा, करण को महाबलेश्वर या कहीं बाहर घूमने चलने को कहती है, लेकिन करण साफ मना कर देता है. वह बताता है कि उसका पुराना दोस्त सुभास गुप्ता आ रहा है. घर में चल रहे कलह को छुपाने के लिए करण तय करता है कि वह अपने दोस्त को किसी होटल में ठहराएगा. जब समायरा देर रात देविका को एयरपोर्ट से पिक करने जाने की जिद करती है, तो करण उसे भी रोक देता है.

शादी में नहीं शामिल होगा करण?

करण की इस सख्ती को देखकर साहिल भड़क जाता है. वह करण को ताना मारते हुए कहता है कि वह बच्चों की आजादी छीनकर दिन-ब-दिन बहुत ज्यादा ओल्ड-फैशन और सख्त होता जा रहा है. करण अपनी सफाई में कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसका कोई भी बच्चा पार्थ जैसा दुख झेले. लेकिन साहिल उसे चेतावनी देता है कि उसकी यह हद से ज्यादा सख्ती एक दिन उसी पर भारी पड़ेगी. तभी गौतम बीच में आता है और करण पर अपनी तानाशाही चलाने का आरोप लगाता है. करण तुरंत पलटवार करते हुए गौतम को चुप रहने को कहता है. वह चुटकी लेते हुए कहता है कि गौतम को नकुल को सीख देने की जरूरत नहीं है, जो अपने बड़े भाई पार्थ की विधवा से शादी करने जा रहा है. साहिल दोनों को शांत कराता है और पुराने मुद्दों की वजह से गौतम का साथ देने से मना कर देता है.

तुलसी खेलेगी मास्टरस्ट्रोक

उधर, सुभास दास गुप्ता जब होटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके नाम की कोई बुकिंग ही नहीं है. तभी वहां तुलसी की एंट्री होती है. वह सुभास को अपने साथ 'शांति निकेतन' चलने को कहती है और राज खोलती है कि घर में कोई रेनोवेशन नहीं चल रहा, करण ने झूठ बोला था.

मेहंदी रस्म में होगा बवाल?

घर पर मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी है. नकुल और गौतम, करण और उसके बच्चों को न देखकर काफी उदास हैं. तभी तुलसी, सुभास गुप्ता को लेकर घर में दाखिल होती है, जिसे देखकर करण के होश उड़ जाते हैं. सुभास, करण से पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला? वह बताता है कि तुलसी ने उसे समझाया कि करण उसे शादी में बुलाने में झिझक रहा था. करण और उसके बच्चे अब पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि दोस्त के सामने उनके पास अब फंक्शन में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. तुलसी मुस्कुराती है क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह कामयाब हो चुका है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.