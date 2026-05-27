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KSBKBT Twist: नियती ने नंदिनी के सामने कर दिया बड़ा कांड, करण को बताया अपना पति, तुलसी के उड़े होश

KSBKBT Twist: सीरियल 'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' में हाई-वोल्टेज ड्रामा जारी है. एक तरफ रियो, देव को पार्थ के खिलाफ भड़का रहा है, वहीं नियाती ने नंदिनी के सामने करण को अपना पति बताकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 27, 2026 7:41 AM IST
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तुलसी के उड़े होश

स्टार प्लस के आइकॉनिक शो 'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों एक के बाद एक कई चौंकाने वाले ट्विस्ट आ रहे हैं. घर के भीतर चल रही सियासत और रिश्तों का बिखराव दर्शकों को स्क्रीन से बांधे हुए है. एपिसोड की शुरुआत में देव काफी परेशान नजर आता है. वह सलोनी पर दबाव डालता है कि वह बापजी से बात करे और उसकी डायमंड फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दे. देव का मानना है कि अब उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. हालांकि, सलोनी उसकी बात से साफ इनकार कर देती है, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है.

'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' में हम देखेंगे कि घर के बदलते हालातों के बीच दामिनी, नंदिनी का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही है. दामिनी उसे समझाती है कि करण के दिल में सिर्फ और सिर्फ नंदिनी के लिए ही प्यार है. वह नियाती की जो परवाह कर रहा है, वह प्यार नहीं बल्कि सिर्फ एक गिल्ट है. इसी बीच गौतम, करण को सलाह देता है कि फिलहाल उसका शांत रहना ही बेहतर है.

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रियो चलेगा नई चाल

इधर रियो अपने नापाक इरादों में लगा हुआ है. वह देव को पार्थ और परिवार के बाकी सदस्यों के खिलाफ लगातार भड़का रहा है, ताकि वो अपनों से ही दूर हो जाए. इन सबके बीच, परिवार के कुछ लोग जमशेदपुर के लिए रवाना होते हैं. रितिक को जाता देख मुन्नी काफी इमोशनल हो जाती है. घर में खुशियों का माहौल बनाने के लिए औरतें डांस और जश्न मनाती हैं, लेकिन नंदिनी खुद को इस खुशी से दूर रखती है.

नियाती का चौंकाने वाला दावा

कहानी में असली भूचाल तब आता है जब नियाती, तुलसी के सामने नंदिनी के साथ अपने रिश्ते पर सवाल उठाती है. तुलसी उसे शांत करने के लिए कहती है कि नंदिनी इस घर की बहू है. लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब नियती सीधे नंदिनी के पति का नाम पूछ लेती है. इस बात को लेकर तुलसी और नियाती के बीच तीखी बहस हो जाती है. बात यहीं खत्म नहीं होती, आगे चलकर नियाती सीधे नंदिनी के सामने करण को अपना पति कह देती है, जिससे नंदिनी पूरी तरह टूट जाती है.

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खुशबू पर होगा हमला

उधर, पार्थ और वैष्णवी फोन पर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं. पार्थ, वैष्णवी से रियो को लेकर अपने शक का जिक्र करता है. उसे अंदाजा हो चुका है कि रियो कुछ बड़ा करने की फिराक में है. आने वाले एपिसोड में पुलिस इंस्पेक्टर घर आकर पूछताछ करेंगे कि आखिर खुशबू को निशाना किसने बनाया और उस पर हमला क्यों हुआ? इस पर खुशबू सीधे रियो की तरफ उंगली उठा देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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