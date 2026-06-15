KSBKBT Twist: रियो के गंदे जाल में फंसा पार्थ-वैष्णवी का प्यार, नंदिनी और दामिनी के बीच हुई सरेआम थप्पड़बाजी

KSBKBT Twist: 'पार्थ और वैष्णवी' की प्रेम कहानी में विलेन रियो ने एक खतरनाक चाल चली है. वैष्णवी की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करके रियो ने पार्थ के दिल में नफरत का बीज बो दिया है.

क्या टूट जाएगा पार्थ-वैष्णवी का प्यार?

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में रियो नियति को घर के झगड़ों के बारे में बताकर उसे अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है. इसी बीच, रियो एक चाल चलता है और वैष्णवी की एक फोटो नियति के फोन पर भेज देता है. जब पार्थ, नियति को रियो की तारीफ करते हुए सुनता है, तो उसका पारा चढ़ जाता है और दोनों के बीच अनबन शुरू हो जाती है. दूसरी तरफ, तुलसी नोटिस करती है कि वैष्णवी का चेहरा उतरा हुआ है. पूछने पर वैष्णवी बताती है कि उसे अंजार की बहुत याद आ रही है. इसी उदासी में जब वो आगे बढ़ती है, तो उसकी टक्कर रियो से हो जाती है. रियो जानबूझकर उसके कपड़ों पर जूस गिरा देता है और जब वो उसे साफ करने की कोशिश करता है, तो वैष्णवी उसे गुस्से में डांटकर रोक देती है.

तस्वीरों का रहस्यमयी खेल

तुलसी पार्थ से कहती है कि वो वैष्णवी को घर छोड़ आए. दोनों को साथ देखकर तुलसी को अच्छा लगता है. लेकिन असली धमाका तब होता है जब नकुल के फोन पर वैष्णवी की तस्वीरें पहुंचती हैं. नकुल हैरान है कि जिस लड़की को वो ढंग से जानता भी नहीं, उसने उसे फोटो क्यों भेजी? जब दामिनी उस मैसेज को पढ़ती है जिसमें लिखा था "अपनी पसंद की फोटो चुनो", तो वो समझ जाती है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है.

इधर वैष्णवी पार्थ से पूछती है कि वो हमेशा उस पर शक क्यों करता है? वो उसे याद दिलाती है कि दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए उसे छोटी-छोटी बातों पर ओवररिएक्ट नहीं करना चाहिए. लेकिन पार्थ का दिल पसीजता नहीं, वो बिल्कुल रूखा बर्ताव करता है. इस बीच, रियो कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा है. उसने ही छुपकर नकुल को वो तस्वीरें और मैसेज भेजे थे, और अब वो तमाशा देखने के लिए बेताब है.

गलतफहमी की आग और ड्रामा

दामिनी ये सारे मैसेजेस नंदिनी को दिखाती है, जिसे देखकर नंदिनी के होश उड़ जाते हैं. दामिनी चेतावनी देती है कि अगर ऐसी लड़की इस घर की बहू बनी, तो सब बर्बाद हो जाएगा. नंदिनी तुरंत पार्थ को जाकर सब सच बता देती है. पार्थ को याद आता है कि उसने कुछ देर पहले वैष्णवी को अपने दोस्तों को मैसेज करते देखा था. गुस्से में पागल पार्थ सीधे वैष्णवी के घर पहुंचता है और उस पर नकुल को मैसेज भेजने का आरोप लगाकर उसके कैरेक्टर को भला-बुरा कहता है.

वीरानी हाउस में थप्पड़ कांड

वैष्णवी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए 'शांति निकेतन' पहुंचती है, जहां तुलसी हंसी-मजाक करके उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है. लेकिन विलेन रियो वहां भी पहुंच जाता है और जानबूझकर वैष्णवी से टकराकर उसके करीब आने का नाटक करता है. ऐन वक्त पर पार्थ वहां आ जाता है और वैष्णवी को रियो के इतने करीब देखकर दंग रह जाता है. आने वाले एपिसोड में नंदिनी, तुलसी के उस फैसले का विरोध करती है जिसमें वो पार्थ और वैष्णवी की शादी कराना चाहती है. इसी बहस के बीच जब दामिनी, नंदिनी के अतीत पर कीचड़ उछालती है, तो नंदिनी गुस्से में दामिनी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.