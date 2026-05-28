KSBKBT Twist: नूर के मोलेस्टेशन केस में फंसा रियांश, क्या अंश की तरह ही निकलेगा उसका बेटा?

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: शो में नूर के मोलेस्टेशन का आरोप रियांश पर लगने से विरानी परिवार में कोहराम मच गया है. नंदिनी जहां रियांश को सजा दिलाने पर अड़ी है, वहीं रियांश खुद को बेगुनाह बता रहा है.

स्टार प्लस का आइकॉनिक और ऑल-टाइम फेवरेट शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक बार फिर अपने नए रंग और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ टेलीविजन स्क्रीन पर राज कर रहा है. शो में आने वाले हर दिन नए मोड़ दर्शकों को बांधे हुए हैं, यही वजह है कि टीआरपी चार्ट पर भी यह शो लगातार बढ़त बनाए हुए है. लेकिन, आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक ऐसा हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो पूरे विरानी परिवार की नींव हिलाकर रख देगा.

नूर के साथ हुआ मोलेस्टेशन

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इस समय सबसे बड़ा भूचाल नूर के साथ हुए मोलेस्टेशन के मामले से आया है. इस घटना के बाद नूर पूरी तरह सदमे में है और गहरे सदमे से गुजर रही है. नूर की यह हालत देखकर नंदिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. नंदिनी बिना वक्त गंवाए सीधे रियांश पर उंगली उठाती है. वह दावा करती है कि उसने खुद रियांश को नूर के साथ बदतमीजी करते हुए देखा है. जब नूर भी रोते हुए रियांश पर आरोप लगाती है, तो पूरे घर के होश उड़ जाते हैं.

रियांश का पलटवार और नंदिनी का गुस्सा

खुद पर लगे इस घिनौने आरोप को सुनकर रियांश पूरी तरह भड़क जाता है. वह इन आरोपों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देता है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए स्टैंड लेता है. लेकिन नंदिनी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेता है. वह रियांश की तुलना अतीत के विलेन अंश से कर देती है. नंदिनी उसे याद दिलाती है कि उसकी सोच भी अंश जैसी ही है, जो किसी महिला पर जबरदस्ती करने को गलत नहीं समझता था.

इस पूरे फसाद के बीच, घर की मुखिया तुलसी विरानी एक बहुत बड़े धर्मसंकट में फंस गई हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह इस स्थिति को कैसे संभालें. एक तरफ घर की इज्जत और बहू का रोना है, तो दूसरी तरफ रियांश का खुद को बेगुनाह बताना.

ध्रुव और रियांश के बीच कड़वाहट

ध्रुव को पहले से ही रियांश से बहुत अजीब और नकारात्मक वाइब्स आ रही थीं, जिसके कारण वह काफी परेशान था. दूसरी ओर, रियांश एक ऐसा इंसान है जो बहुत जजमेंटल है और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है. रियांश के मन में तुलसी को लेकर काफी कड़वाहट है, क्योंकि वह अंश की मौत के लिए कहीं न कहीं तुलसी को जिम्मेदार मानता है. इसके अलावा, वह ध्रुव से भी नफरत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ध्रुव को तुलसी का कुछ ज्यादा ही सपोर्ट और फायदा मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.