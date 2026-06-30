KSBKBT Twist: पार्थ की मौत के बाद बिखर गया शांति निकेतन, तुलसी पर लगा कत्ल का इल्जाम

KSBKBT Twist: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में पार्थ की मौत के बाद करण पूरी तरह टूट चुका है. वह गुस्से में वैष्णवी से सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उसे रोक लेती है. अब शो में 10 साल का बड़ा लीप आने वाला है.

तुलसी पर लगा कत्ल का इल्जाम

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एपिसोड की शुरुआत बेहद इमोशनल मोड़ से होती है. करण और नियति पूरी तरह से टूट चुके हैं. वे पार्थ और रियो के साथ बिताए पुराने अच्छे दिनों को याद करके फूट-फूट कर रो रहे हैं. भारी मन और नम आंखों से करण अपने बेटे पार्थ का अंतिम संस्कार करता है. पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है. दूसरी तरफ, गौतम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां तुलसी बंद है. गौतम को समझ नहीं आ रहा है कि तुलसी दोबारा ऐसा कैसे कर सकती है. वह तुलसी से गिड़गिड़ाते हुए सच बताने को कहता है, लेकिन तुलसी उसे झटक देती है. तुलसी गौतम से कहती है, "अब तुम मुझसे मिलने यहां मत आना. बस अपना ख्याल रखो और हमारे शांति निकेतन को संभालो."

शांति निकेतन में लगा सबको झटका

इधर शांति निकेतन में हेमंत, पूजा, देव और ऋतिक को जब यह पता चलता है कि तुलसी को पार्थ के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है. देव तुरंत करण के पास जाता है और बताता है कि कल ही पार्थ उससे मिला था और वह बिल्कुल ठीक था. देव शक जताते हुए करण को सलाह देता है कि उसे वैष्णवी से बात करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णवी को जरूर कुछ न कुछ पता होगा.

वैष्णवी पर भड़का करण

गुस्से और दुख में पागल करण सीधे वैष्णवी के पास पहुंचता है. वह चिल्लाते हुए वैष्णवी को मजबूर करता है कि वह बताए कि तुलसी मां ने पार्थ को क्यों मारा. इससे पहले कि वैष्णवी कुछ बोल पाती, नंदिनी बीच में आ जाती है और करण को वहां से ले जाती है. करण की हालत देखकर नंदिनी का दिल भी फटा जा रहा है. वह पार्थ के साथ बिताए हंसते-खेलते पलों को याद करती है. लेकिन सच तो यह है कि खुद नंदिनी इस बात से हैरान-परेशान है कि उसने खुद अपने ही हाथों से अपने सगे बेटे को गोली मारी थी.

नंदिनी ने वैष्णवी से ली कसम

इसके बाद, नंदिनी अकेले में वैष्णवी के सामने हाथ जोड़ती है और उससे भीख मांगती है कि वह यहां से न जाए. वह वैष्णवी को कसम देती है कि पार्थ का असली सच कभी भी करण के सामने नहीं आना चाहिए. नंदिनी कहती है कि करण कभी इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसका बेटा कोई अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर बन चुका था. अगले एपिसोड में देखेंगे कि कहानी में पूरे 10 साल का लंबा लीप आने वाला है. 10 साल सजा काटने के बाद तुलसी आखिरकार जेल से रिहा होकर बाहर आएगी, जिससे कहानी में एक नया ड्रामा शुरू होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.