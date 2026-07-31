KSBKBT Twist: मिहिर के गायब होने का सच आया सामने, तुलसी के एक फैसले परिवार में मचा हड़कंप

KSBKBT Twist: तुलसी ने करण से मिहिर का सच उगलवा लिया है, जिससे घर में नया भूचाल आ गया है. एक तरफ जहां रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ तुलसी ने शांति निकेतन की चाबी वैष्णवी को सौंपकर सभी को चौंका दिया है.

तुलसी के एक फैसले परिवार में मचा हड़कंप

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तनाव भरे माहौल से होती है. तुलसी, करण से सीधे-सीधे सवाल करती है कि मिहिर इस समय कहां हैं. तुलसी को शक हो जाता है क्योंकि उसे जो चिट्ठी मिली थी, उस पर हाथ से लिखा हुआ नहीं था. तुलसी करण को समझाती है कि मिहिर कभी टाइप किए हुए खत नहीं भेजते, वे हमेशा अपने पेन और पेपर का इस्तेमाल करते थे. पहले तो करण बात को टालने की कोशिश करता है और झूठ बोलता है, लेकिन जब तुलसी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचता है, तो वह सच उगल देता है. करण रोते हुए मान लेता है कि वही खत उसने खुद लिखा था, ताकि तुलसी और मिहिर दूर न हो जाएं क्योंकि उसे लगता था कि तुलसी ने पार्थ को मारा है.

कहां है तुलसी का सुहाग मिहिर?

तुलसी गुस्से में आकर करण को मंदाकिनी का बेटा तक कह देती है. इस बात पर करण इमोशनल हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि वह ना तो मंदाकिनी का बेटा है और ना ही तुलसी का, वह सिर्फ और सिर्फ मिहिर का बेटा है. तुलसी उसकी एक नहीं सुनती और उसे खुलेआम चुनौती देती है कि वह हर हाल में मिहिर का पता लगाकर ही रहेगी. इसके बाद तुलसी गौतम, साहिल, शोभा और दामिनी के पास जाती है और उन सबसे मिहिर के बारे में पूछती है, लेकिन सभी लोग साफ मुकर जाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता.

किसे मिलेगी घर की चाभी?

घर के अंदर ड्रामा तब और बढ़ जाता है जब तुलसी देखती है कि घर का हर सदस्य अपनी ही दुनिया में व्यस्त है और किसी को किसी की परवाह नहीं है. सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए तुलसी जोर से थाली बजाती है, जिससे पूरा परिवार चौंक जाता है. सब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो तुलसी गंभीर होकर कहती है कि भले ही यह घर अंदर से बंट चुका है, लेकिन इस घर की चाबी तो एक ही है. वह ऐलान करती है कि अब इस चाबी की जिम्मेदारी घर की किसी बहू को सौंप दी जानी चाहिए.

नियति बीच में सवाल उठाती है कि इस वक्त तो नंदिनी भी यहां मौजूद नहीं है, फिर इतनी जल्दी क्यों है? लेकिन दामिनी, तुलसी के इस फैसले का समर्थन करती है. तुलसी समझाती है कि इतने सालों तक उसने अकेले यह बोझ उठाया है, लेकिन अब वह इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है. एपिसोड के प्रीकैप में दिखाया जाता है कि तुलसी अचानक से घर की चाबी वैष्णवी के हाथ में थमा देती है, जिससे पूरा परिवार सन्न रह जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.