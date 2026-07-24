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KSBKBT Twist: शांति निकेतन में होगी तृप्ति की एंट्री, क्या फिर टूटेगा तुलसी का परिवार?

KSBKBT Twist: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में परिवार को जोड़ने के लिए तुलसी ने सुभास के साथ मिलकर चाल चली. जिस वजह से करण ने भारी मन से वैष्णवी को आशीर्वाद दिया.

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By: Shreya Pandey | Published: July 24, 2026 12:50 PM IST
KSBKBT Twist: शांति निकेतन में होगी तृप्ति की एंट्री, क्या फिर टूटेगा तुलसी का परिवार?

क्या फिर टूटेगा तुलसी का परिवार?

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में इन दिनों जबरदस्त मोड़ देखने को मिल रहे हैं. आज के एपिसोड की शुरुआत होती है तुलसी के उस कदम से, जहां वो करण पर दबाव बनाती है कि वो सबको गौतम और नकुल से मिलाए. करण काफी हिचकिचाते हुए गौतम को अपना भाई बताता है, लेकिन नकुल का जिक्र बेहद रूखे अंदाज में बस नाम लेकर छोड़ देता है. यह देखकर तुलसी समझ जाती है कि मनमुटाव कितना गहरा है. तुलसी सब काम छोड़ सबको जल्दी तैयार होने को कहती है क्योंकि शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं. जब तुलसी मिहिर के बारे में पूछती है, तो शोभा और गायत्री बात टालने लगती हैं.

करण देगा वैष्णवी को आशीर्वाद

इधर तुलसी सुभास का सहारा लेकर ऐसा माहौल बनाती है कि करण को मजबूरी में वैष्णवी को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना ही पड़ता है. वैष्णवी को देखते ही करण का दिल पार्थ की मौत के गम से फिर तड़प उठता है. करण के इस रूखे बर्ताव के बाद तुलसी खुद वैष्णवी के पास जाती है और समझाती है कि वो करण की कड़वी बातों का बुरा न माने. तुलसी कहती है कि तुममें करण को पार्थ की झलक दिखती है, इसीलिए वो तड़प जाता है, लेकिन देखना एक दिन वो तुम्हें दिल से स्वीकार कर लेगा.

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कौन होगा समायरा का दूल्हा?

फंक्शन के दौरान साहिल की नजर समायरा पर पड़ती है, जो किसी नए लड़के से बड़ी घुली-मिली लग रही थी. साहिल तुरंत करण से कहता है कि उसे समायरा के रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए और सुभास के बेटे सिड का नाम सुझाता है. लेकिन करण साफ कह देता है कि उसने समायरा के लिए पहले से ही दूल्हा सोच रखा है.

तुलसी को सता रही मिहिर की याद

दूसरी तरफ तुलसी को मिहिर की बहुत याद सता रही है. वो महाराज के पास जाकर मिहिर का पता पूछती है. महाराज इस बात को इग्नोर कर देते हैं, पर तुलसी को उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है. तुलसी फैसला कर लेती है कि वो खुद अपनी जान लगाकर मिहिर का पता लगाएगी. तुलसी की यह जिद सुनकर करण का चेहरा चिंता से उतर जाता है. सुभास तुलसी का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे घर बुलाया और स्वादिष्ट खाना खिलाया. इस दौरान शांति निकेतन के दरवाजे पर तृप्ति की अचानक एंट्री होती है, जिसे देखकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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