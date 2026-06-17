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KSBKBT Twist: रियो और नियति के जाल में फंसीं तुलसी, वैष्णवी और पार्थ का टूट जाएगा रिश्ता?

KSBKBT Twist: रियो और नियति ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है, जिसमें तुलसी बुरी तरह फंस चुकी हैं. वैष्णवी की टूटी सगाई की खबर अखबार में छपवाकर पूरे परिवार में भूचाल ला दिया गया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 17, 2026 8:28 AM IST
KSBKBT Twist: रियो और नियति के जाल में फंसीं तुलसी, वैष्णवी और पार्थ का टूट जाएगा रिश्ता?

वैष्णवी और पार्थ का टूट जाएगा रिश्ता

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में हमने देखा कि तुलसी खुद को बुरी तरह कोस रही हैं कि वो सासू मां सविता की तरह इस बिखरते परिवार और उलझते रिश्तों को संभाल नहीं पा रही हैं. तभी कहानी में एक मोड़ आता है. सविता की आत्मा तुलसी के सामने प्रकट होती है. सविता की आत्मा उसे अतीत का वो किस्सा याद दिलाती है, जब उसने गौतम और गंगा की शादी तय कर दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि गौतम तो तीशा से प्यार करता था और साहिल के दिल में गंगा बसी थी. सविता ने तब भी हालात संभाले और सबको उनके सच्चे हमसफर से मिलवाया. यह याद दिलाकर सविता तुलसी को हिम्मत देती है.

रियो ने खेला गंदा खेल

दूसरी तरफ, घर का असली विलेन रियो अपना खेल शुरू कर देता है. वो वैष्णवी के पास जाकर बेहद शरीफ और हमदर्द बनने का नाटक करता है. वो पार्थ के घटिया बर्ताव के खिलाफ वैष्णवी को सांत्वना देता है और खुद को दुनिया का सबसे सच्चा इंसान दिखाता है. रियो यह पूरा नाटक इतने शातिर ढंग से करता है कि कमरे के बाहर खड़ी तुलसी उनकी सारी बातें छुपकर सुन ले. इसी बीच सुबह के अखबार में पार्थ और वैष्णवी के टूटे रिश्ते की खबर सरेआम छप चुकी है. घर के काम करने वाले लोग इस पर गपशप करने लगते हैं और वैष्णवी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं.

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रियो के जाल में फंसी तुलसी?

इसी बीच, बंद कमरे के पीछे का सच सामने आता है. रियो और नियति इस पूरे ड्रामे और बदनामी का जश्न मना रहे हैं. यहां यह बड़ा खुलासा होता है कि अखबार में यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि रियो ने ही अपने प्लान के तहत छपवाई थी. रियो, नियति के साथ वीडियो कॉल पर बात करता है और जानबूझकर आवाज इतनी तेज रखता है कि तुलसी सब कुछ सुन ले. नियति कहती है कि वैष्णवी बहुत अच्छी लड़की है और रियो को उसका हाथ मांग लेना चाहिए, लेकिन रियो बहुत जेंटलमैन बनते हुए मना कर देता है कि अभी उसका रिश्ता टूटा है, इसलिए वो इस मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा.

वैष्णवी के लिए रिश्ता खोजेगी तुलसी

आखिर में, बंद कमरे का दरवाजा खुलता है और वैष्णवी तुलसी के गले लगकर फूट-फूटकर रो पड़ती है. तुलसी अंदर से टूट जाती हैं, लेकिन वो वैष्णवी को संभालती हैं. तुलसी उसकी तारीफ करती हैं कि उसने अपने आत्मसम्मान के लिए पार्थ को लात मारी. तुलसी उससे वादा करती हैं कि वो खुद उसके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन और इज्जत करने वाला जीवनसाथी ढूंढकर रहेंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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