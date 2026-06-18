KSBKBT Twist: पार्थ ने ठुकराया तो रियो ने थामा वैष्णवी का हाथ, क्या नंदिनी रोक पाएगी यह शादी?

KSBKBT Twist: ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में पार्थ से धोखा खाने के बाद वैष्णवी को चॉल वाले बाहर निकाल देते हैं. ऐसे में रियो आकर वैष्णवी का हाथ थाम लेता है और शादी का फैसला करता है. तुलसी इस फैसले के खिलाफ हैं.

रियो ने थामा वैष्णवी का हाथ

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के एपिसोड की शुरुआत बेहद इमोशनल मोड़ से होती है. वैष्णवी को पार्थ की तरफ से एक पार्सल मिलता है. इधर घर के बाहर चॉल की कुछ औरतें वैष्णवी के चरित्र पर गंदी बातें और गॉसिप कर रही होती हैं. जैसे ही वैष्णवी पार्सल खोलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है. पार्सल में वो सारे तोहफे होते हैं जो कभी उसने पार्सल प्यार से पार्थ को दिए थे. साथ में एक चिट्ठी होती है, जिसमें पार्थ साफ-साफ लिखता है कि अब वैष्णवी की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है. यह बेइज्जती वैष्णवी बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते हुए उन तोहफों को फेंक देती है.

चॉल वालों ने निकाला गुस्सा

पड़ोसी मिलकर वैष्णवी का सामान घर से बाहर फेंकने लगते हैं. वे उसे बदचलन कहते हुए चॉल से चले जाने को कहते हैं और ताना मारते हैं कि ऐसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा. तुलसी इन लोगों की इस हरकत का कड़ा विरोध करती हैं, लेकिन गुस्से में अंधी हो चुकी भीड़ किसी की नहीं सुनती. तभी वहां रियो की एंट्री होती है. रियो सबके सामने वैष्णवी का बचाव करता है. वह चिल्लाकर कहता है कि वैष्णवी बिल्कुल बेकसूर और अच्छी लड़की है. इसके बाद रियो जो धमाका करता है, उससे तुलसी और वैष्णवी दोनों के होश उड़ जाते हैं. रियो सरेआम वैष्णवी से शादी करने का एलान कर देता है.

तुलसी की आपत्ति और वैष्णवी का जवाब

तुलसी को यह फैसला गलत लगता है और वह इस शादी पर आपत्ति जताती हैं. इस पर वैष्णवी कहती है कि जब पूरी दुनिया उसकी इज्जत उछाल रही थी, तब सिर्फ रियो ने उसका साथ दिया. तुलसी सवाल करती हैं कि क्या वह यह शादी सिर्फ समाज के तानों और पार्थ के धोखे के गुस्से में आकर कर रही है? वैष्णवी जवाब देती है कि जब प्यार और भरोसे ने ही उसे धोखा दे दिया, तो अब क्या बचा?

नंदिनी और पार्थ का तमाशा

वैष्णवी तुलसी को चुनौती देते हुए कहती है कि अगर वह पार्थ की दादी ना होतीं, तो आज उसके फैसले का साथ देतीं. बाद में, नंदिनी और पार्थ आकर तुलसी को घेर लेते हैं और वैष्णवी-रियो की शादी तय करने पर सवाल उठाते हैं. तुलसी कहती हैं कि यह वैष्णवी की अपनी मर्जी है. पार्थ एक बार फिर वैष्णवी को बदचलन कहता है, जिस पर तुलसी भड़क जाती हैं और पार्थ को दोबारा यह शब्द इस्तेमाल न करने की चेतावनी देती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.