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KSBKBT Update: तुलसी का खौफनाक फैसला, नंदिनी को दिया करण की जिंदगी से दूर जाने का आदेश

KSBKBT: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नियति के एक्सीडेंट के बाद तुलसी और नंदिनी के रिश्ते बिखर जाते हैं. रेयो अपने पिता अंश वीरानी का हक छीनने के लिए साजिश रच रहा है, तो दूसरी तरफ पार्थ और वैष्णवी के बीच गलतफहमियां बढ़ रही हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: June 2, 2026 7:52 AM IST
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तुलसी का फैसला

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में कहानी की शुरुआत एक बेहद तनाव भरे माहौल से होती है. रेयो गुस्से में तुलसी से सवाल करता है कि आखिर नियति को सच बताने की क्या जरूरत थी? इसी बहस के बीच अचानक रेयो के फोन की घंटी बजती है और उसे पता चलता है कि नियति का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है. खबर सुनते ही घर में कोहराम मच जाता है और सब लोग भागते हुए एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं. नियति की हालत देखकर रेयो पूरी तरह टूट जाता है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराता है. गुस्से और डर में बौखलाया रेयो तुलसी पर चिल्ला पड़ता है. वह कहता है, "पहले तुमने मेरे पिता को मारा और अब तुम्हारी वजह से मेरी मां नियति की जान खतरे में है."

तुलसी और नंदिनी के बीच बहस

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में हमने देखा कि अस्पताल के अंदर भी अपनों के बीच की जंग थमती नहीं है. तुलसी सारा गुस्सा नंदिनी पर निकाल देती है कि उसने सच क्यों छिपाया. इस पर नंदिनी भी चुप नहीं रहती और वह पलटवार करते हुए मिहिर पर न्योना के साथ अफेयर होने का गंभीर आरोप लगा देती है. यह सुनते ही तुलसी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वह नंदिनी को याद दिलाती है कि नियति वाकई बीमार है, न्योना की तरह नाटक नहीं कर रही. तुलसी गुस्से में कह देती है कि अगर तुम्हें करण को छोड़कर जाना है, तो तुम शौक से जा सकती हो.

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अस्पताल में मजाक और जलन

इसी बीच डॉक्टर आकर रेयो को तसल्ली देते हैं कि नियति अब खतरे से बाहर है. पार्थ और वैष्णवी नियति से मिलने के लिए अस्पताल आते हैं. लेकिन जैसे ही वैष्णवी अंदर जाने लगती है, उसका पैर एक नर्स से टकरा जाता है और उसकी मोच आ जाती है. वैष्णवी को दर्द में देखकर रेयो उसके मजे लेने लगता है, लेकिन उसे तकलीफ में देखकर वह वैष्णवी को अपनी बाहों में उठा लेता है.

पार्थ जैसे ही वैष्णवी को रेयो की बाहों में देखता है, उसका खून खौल उठता है. वह रेयो पर भड़क जाता है. रेयो माहौल को हल्का करने के लिए मजाक-मजाक में पार्थ को भी गोद में उठा लेता है, जिसे देखकर वैष्णवी हंस पड़ती है. लेकिन पार्थ गंभीर होकर रेयो को चेतावनी देता है कि वह वैष्णवी से दूर रहे. इस पर रेयो तंज कसते हुए कहता है कि वैष्णवी उसका टाइप नहीं है.

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अतीत का वो खौफनाक सच

तुलसी जब नियति से मिलने कमरे की तरफ बढ़ती है, तो रेयो उसे रोक देता है. लेकिन नियति होश में आते ही रेयो से कहती है कि वह और कोई नहीं बल्कि अंश वीरानी का बेटा है. यह सुनकर रेयो सोच में पड़ जाता है कि नियति को अतीत की कितनी बातें याद हैं. आगे के एपिसोड में ड्रामा और बढ़ने वाला है. रेयो तुलसी पर आरोप लगाएगा कि मना करने के बाद भी वह कमरे में क्यों आई? तुलसी कहेगी कि अपनों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा जाता। तभी नियति एक चुभता हुआ सवाल करेगी, "क्या अपने ही बेटे अंश को मार देना सही था?" ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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