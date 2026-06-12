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KSBKBT2 Spoiler: पार्थ-वैष्णवी की सगाई में लगेगा ग्रहण? विरानी खानदान की बर्बादी की वजह बनेगा रियो

KSBKBT: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के आज के एपिसोड में तुलसी एक बड़ा फैसला लेकर गौतम को घर छोड़ने से रोकेगी और करण की आर्थिक मदद ठुकरा देगी. इससे नाराज नंदिनी, पार्थ और वैष्णवी की जल्दबाजी में सगाई तय करेगी.

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By: Shreya Pandey | Published: June 12, 2026 2:32 PM IST
KSBKBT2 Spoiler: पार्थ-वैष्णवी की सगाई में लगेगा ग्रहण? विरानी खानदान की बर्बादी की वजह बनेगा रियो

विरानी खानदान को बर्बाद करेगा रियो

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ की कहानी इन दिनों एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है. आज के एपिसोड में दर्शकों को पारिवारिक कलह, बदलते रिश्तों और छिपे हुए खतरों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है, जो उन्हें स्क्रीन से बांधकर रखेगा. विरानी परिवार की खुशियों को एक बार फिर किसी की बुरी नजर लगने वाली है, जहां एक तरफ घर के भीतर अधिकारों की जंग छिड़ी है, तो दूसरी तरफ बाहर से आया एक दुश्मन पूरे खानदान के विनाश की कसम खा चुका है.

गौतम की खातिर करण से तोड़ा नाता

गौतम जो परिवार के हालातों और फैसलों से बेहद आहत है, गुस्से में आकर हमेशा के लिए विरानी हाउस छोड़कर जाने का फैसला करता है. जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तुलसी उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है. घर को बिखरने से बचाने के लिए तुलसी एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लेती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था. तुलसी साफ शब्दों में कह देती है कि अगर गौतम को इस बात से आपत्ति है कि करण इस घर को चलाने में पैसों की मदद कर रहा है, तो आज से विरानी परिवार करण से एक भी धेला नहीं लेगा.

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दामिनी से हुई तीखी भिड़ंत

तुलसी का यह फैसला सुनते ही नंदिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. उसे लगता है कि तुलसी हमेशा करण के साथ नाइंसाफी करती है. वह भरी सभा में तुलसी पर भेदभाव का आरोप लगाती है. इस पर तुलसी पलटवार करते हुए पूरे परिवार से पूछती है कि क्या रियो को पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपना उनकी कोई भूल थी? इस घटना के बाद, घर के अंदर दामिनी और नंदिनी के बीच भी करण की स्थिति को लेकर जमकर जुबानी तीर चलते हैं.

पार्थ-वैष्णवी का रोमांस

पार्थ अपनी जिंदगी की उथल-पुथल से बेहद परेशान है, लेकिन वैष्णवी एक सच्ची हमसफर की तरह उसे संभालती है और उसका हौसला बढ़ाती है. जब पार्थ मुस्कुराते हुए घर लौटता है, तो माहौल को भांपते हुए नंदिनी उसे एक अनोखी सलाह देती है. नंदिनी कहती है कि उसे बिना वक्त गंवाए वैष्णवी को प्रपोज कर देना चाहिए. यही नहीं, तुलसी को नीचा दिखाने और घर में अपना दबदबा साबित करने के लिए नंदिनी आनन-फानन में एक ही दिन प्रपोजल और सगाई तय कर देती है.

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हैवानियत की हदें पार करेगा रियो

जब रियो, नियती को उदास देखकर उसके पास जाता है और सहानुभूति का नाटक करता है. नियती भावुक होकर कहती है कि रियो का चेहरा हूबहू उसके पिता अंश से मिलता है. इस पर रियो के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है. वह मन ही मन खुद से कहता है कि वह अपने पिता से भी दस गुना बड़ा हैवान बनकर दिखाएगा और पूरे विरानी खानदान को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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