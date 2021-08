Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3: जल्द बंद होगा Shaheer Sheikh और Erica Fernandes का शो, रिप्लेस करेगा Bade Acche Lagte Hain 2? Shaheer Sheikh and Erica Fernandes's show Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3 is going off air soon: शाहीर शेख और एरिका फर्नांडिस स्टारर सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में 3' के बंद होने की खबरें सामने आ रही है। इस शो के शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है।