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'कुमकुम भाग्य' एक्ट्रेस संचिता उगले ने सुसाइड से पहले किया था ये पोस्ट, लिखा- 'मैं नाचूं तू नचा'

Sanchita Ugale Last Instagram Post: टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले की सुसाइड न्यूज ने उनके फैंस को सदमा दे दिया है. 'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस ने सुसाइड से पहले ये पोस्ट किया था.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 15, 2026 1:50 PM IST
'कुमकुम भाग्य' एक्ट्रेस संचिता उगले ने सुसाइड से पहले किया था ये पोस्ट, लिखा- 'मैं नाचूं तू नचा'

संचिता उगले ने आत्महत्या कर ली है.

टीवी इंडस्ट्री से सोमवार को दुखद खबर सामने आई है. दरअसल, टीवी सीरियल्स की चर्चित एक्ट्रेस संचिता उगले (Sanchita Ugale) ने खुदकुशी कर ली है. 30 साल की एक्ट्रेस के निधन की खबर सुनकर उनके तमाम चाहने वाले गहरा सदमा लगा है. फैंस के साथ ही सिलेब्रिटीज को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि संचिता उगले ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्ट्रेस की फैमिली इस बात को समझ नहीं पा रही है कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया और रो-रोकर बुरा हाल है. इसी बीच संचिता उगले का लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट फैंस का ध्यान खींच रहा है. इस पोस्ट को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे. आइए देखते हैं कि संचिता उगले ने लास्ट पोस्ट क्या किया था.

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संचिता उगले के निधन से सदमे में हैं फैंस

एक्ट्रेस संचिता उगले ने 14 जून को सुसाइड किया है. इसी दिन का उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि वह काफी खुश नजर आ रही हैं. संचिता उगले ने अपने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और उसकी तरफ देखकर गाना 'राधा तेरी चुनरी' गा रही हैं और बैकग्राउंड में यहीं गाना बज रहा है. संचिता उगले ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'मैं नाचूं तू नचा.' एक्ट्रेस के इस वीडियो काफी रिएक्शन आ रहे हैं और फैंस दुखी हो रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'ये तो बहुत खुश लग रही हैं तो सुसाइड कैसे कर सकती हैं.' एक फैन ने लिखा है, 'आई मिस यू. आपके बिना मैं एक भी एपिसोड नहीं देखा.' वहीं, अधिकतर फैंस का कहना है कि इतना खुश होने के बाद कोई सुसाइड कैसे कर कर सकता है. फैंस के कमेंट से उनके दर्द का पता चल रहा है.

संचिता उगले ने टीवी शोज और फिल्म में किया काम

बताते चलें कि संचिता उगले ने 'कुमकुम भाग्य', 'दिलवाली दूल्हा ले जाएगी', 'वागले की दुनिया' जैसे टीवी शोज में काम किया था. संचिता उगले को 'कुमकुम भाग्य' में दीया टंडन के किरदार से काफी पॉपुलैरिटी मिली. एक्ट्रेस ने विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' में काम किया था. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं और उके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब डेढ़ लाख फॉलोवर्स हैं. उनके फोटोज और वीडियोज वायरल हो जाते थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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