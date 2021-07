Kumkum Bhagya स्टार Shikha Singh मां बनने के बाद हुई टॉपलेस, अपनी ऑनस्क्रीन ननद को छेड़ती दिखीं Sriti Jha

Kumkum Bhagya Star Shikha Singh Goes Topless after Embracing Motherhood, Sriti Jha react: सीरियल 'कुमकुम भाग्य' (Kumkum Bhagya) में नजर आ चुकी टीवी अभिनेत्री शिखा सिंह (Shikha Singh) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ में काफी व्यस्त चल रही हैं। बीते साल ही शिखा सिंह ने अपनी बेटी को जन्म दिया था। मां बनने के बाद से ही शिखा सिंह टीवी से दूरी बनाए हुए हैं। अपनी बेटी के खातिर शिखा सिंह ने तो सीरियल 'कुमकुम भाग्य' को बीच में ही छोड़ दिया था। इसी बीच शिखा सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। इस लाइमलाइट की वजह बनी है शिखा सिंह की लेटेस्ट तस्वीरें जिनमें वो टॉपलेस होकर पोज देती नजर आ रही हैं। Also Read - KumKum Bhagya Spoiler Alert: अभि के बंगले को नीलाम होने से रोकेगी प्रज्ञा, करेगी सुषमा से बगावत

कुछ समय पहले ही शिखा सिंह ने अपनी एक फोटो फैंस के साथ साझा की है। इस तस्वीर में शिखा सिंह टॉपलेस होकर पोज दे रही हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए शिखा सिंह ने लिखा आज रात की थीम रेड थी। शिखा सिंह की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फैंस शिखा सिंह का ये बोल्ड अवतार देखकर दंग रह गए हैं।

देखें शिखा सिंह की तस्वीर- Also Read - Kumkum Bhagya Spoiler Alert: तनु को जेल से निकालने के लिए सुषमा के आगे गिड़गिड़ाएगा अभि, फूटेगा प्रज्ञा का गुस्सा

कुछ ऐसा ही हाल सीरियल 'कुमकुम भाग्य' स्टार सृति झा का भी हो चुका है। सृति झा भी शिखा सिंह की तस्वीर पर कमेंट करने से खुद को नहीं रोक पाईं। सृति झा अपनी ऑन स्क्रीन ननद शिखा सिंह की टांग खिंचाई करती नजर आईं। शिखा सिंह की तस्वीर पर कमेंट करते हुए सृति झा ने एक सवाल पूछा है, क्या मैं अब तुम्हारे घर आ जाऊं? Also Read - Kumkum Bhagya Promo: प्रज्ञा की आंखों में इंतकाम की आग देखकर चौंकेगा अभि, कुछ इस तरह होगी 2 साल बाद मुलाकात

देखें सृति झा का कमेंट-

हालांकि शिखा सिंह ने अब तक भी सृति झा के इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। भले ही सीरियल कुमकुम भाग्य में शिखा सिंह और सृति झा दुश्मन हो लेकिन असल जिंदगी में इन दोनों की अच्छी दोस्ती है। वैसे सृति झा की तरह ही फैंस भी शिखा सिंह से सवाल पूछ रहे हैं। फैंस पूछ रहे हैं कि शिखा सिंह सीरियल कुमकुम भाग्य में कब वापसी कर रही हूं।