Kundali Bhagya में होगी Giriraj Kabra की एंट्री, कहानी में आएगा बड़ा ट्विस्ट

Giriraj Kabra To Play Role Of Mansi’s Spouse in Kundali Bhagya: 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय शोज में से एक है। बीते दिनों ही इस शो में टीवी एक्ट्रेस मानसी श्रीवास्तव (Mansi Srivastava) की एंट्री के बाद एक बड़ा ट्विस्ट आया है। अब मेकर्स ने शो को और भी दिलचस्प बनाने के लिए एक नए कलाकार शो को शो में मानसी के पति के किरदार के लिए चुना है। ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो मानसी श्रीवास्तव के बाद शो में गिरिराज काबरा (Giriraj Kabra) की धांसू एंट्री होती दिखाई दे रही है। Also Read - इन 9 टीवी शोज में हैं 2-2 विलेन, देखें लिस्ट

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'कुंडली भाग्य' में गिरिराज काबरा मानसी श्रीवास्तव के पति का किरदार निभाते दिखाई देंगे। काबरा ने शो में अपनी एंट्री की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वह शो में सोनाक्षी (मानसी श्रीवास्तव) के पति रजत की भूमिका निभाएंगे। गिरिराज ने आगे बताया कि वह अपनी भूमिका के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन शो में आपको अब मजा आने वाला है।

उन्होंने कहा, 'मैं शो में सोनाक्षी (मानसी श्रीवास्तव) के पति रजत की भूमिका निभाऊंगा। मुझे अपने ट्रैक के बारे में ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह एक दिलचस्प किरदार है और सोनाक्षी के साथ मेरी शादी के तुरंत बाद कहानी एक नया मोड़ लेगी।' गिरिराज काबरा ने अपनी एंट्री को लेकर एक बात साफ कर दी है कि अब शो में एक धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जो दर्शकों को खूब पसंद आएगा। Also Read - Exclusive: Kundali Bhagya को सुपरहिट बनाती है कलाकारों की ये खासियत, Sanjay Gagnani ने खोला राज

कुंडली भाग्य शो के बीच में अपनी एंट्री और आने वाले चैलेंज के बारे में बात करते हुए गिरिराज काबरा ने कहा, 'चार साल से टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले शो में एंट्री करना अपने आप में एक चैलेंज है। सभी एक्टर्स पहले से शो के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और उनके किरदारों को दर्शकों पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे शो से जुड़ना हमेशा अच्छा होता है, जो दर्शकों द्वारा लोकप्रिय और सराहा जाता है।' उन्होंने आगे कहा, 'इसके अलावा टीम और मेरे को-स्टार्स का बहुत स्वागत है। वे सभी कोआपरेटिव हैं। शो की शूटिंग करते हुए मुझे काफी अच्छा लगा।' Also Read - Exclusive: Sanjay Gagnani ने खोले Kundali Bhagya के सेट के सारे राज, जानें कैसे मस्ती करते हैं स्टार्स